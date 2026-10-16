温州都市报 2026-10-16 09:52:59

昨天，记者从温州市气象台获悉，本周后期我市天气将迎来转折：今天多云天气延续，秋高气爽依旧；周六起云系增多，小雨登场；周日最高气温将冲高至33℃。下周一起，受冷空气影响，阴雨渐止、气温回落，早晚凉意渐浓。

温州网讯 昨天，记者从温州市气象台获悉，本周后期我市天气将迎来转折：今天多云天气延续，秋高气爽依旧；周六起云系增多，小雨登场；周日最高气温将冲高至33℃。下周一起，受冷空气影响，阴雨渐止、气温回落，早晚凉意渐浓。

本周前期，全市以晴到多云为主，最高气温稳定在27℃~30℃之间。受夜间辐射降温影响，昼夜温差普遍在8℃上下，一日之内两季切换，早出晚归的市民仍需备一件薄外套。

据市气象台昨天的预报，虽然较前几天云系有所增加，但未来一周整体的天气趋势不会有大的转变，仍为晴多雨少的天气格局。具体来看，今天多云为主，夜里多云到阴，明天阴到多云，部分有小雨，所以周六如有外出安排，需多关注下最新的天气预报信息，以防跟小雨“偶遇”。周日雨势不大，但湿度明显增加，最高气温将蹿升至33℃。雨水挡不住升温的步伐，本周末温州将呈现"暖湿相伴"的天气格局，体感偏闷热，出行请随身携带雨具。

下周，阴雨还不会急着退场。预计下周一、周二全市仍以多云到阴、局部小雨天气为主，最高气温维持在30℃上下；下周三起，随着冷空气南下，雨水渐止，天气转晴，气温再次下降。

气象部门提醒，近期天气变化节奏快，晴雨转换频繁，市民需及时关注最新预报。此外，未来几天早晚气温仍偏低，老人、儿童及体质较弱者需注意适时添衣，谨防感冒。

来 源：温州都市报

原标题： 周六起小雨来“打卡” 周日最高温冲上33℃

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com