温州日报 2026-10-15 08:31:00

第140届广交会今天在广州开幕。记者从市商务局获悉，本届共有826家温企参展，拿下1761个展位，较去年同期的806家、1665个展位实现“双增长”。其中，334家“温州智造”企业率先亮相今年的首期展会，展出601个展位。

温州网讯 第140届广交会今天在广州开幕。记者从市商务局获悉，本届共有826家温企参展，拿下1761个展位，较去年同期的806家、1665个展位实现“双增长”。其中，334家“温州智造”企业率先亮相今年的首期展会，展出601个展位。

据悉，本届广交会展览总面积达155万平方米，展位总数7.57万个，设54个专业展区，持续聚焦“向新”“向绿”“向智”方向，为全球采购商打造品类齐全、物美价优、便捷高效、信誉可靠的一站式贸易平台。

展会分三期举办：10月15日至19日首期主打“先进制造”，集中展示电子家电、工业自动化、新能源汽车等；10月23日至27日二期聚焦“品质家居”，展出建材、家具、日用陶瓷、家居装饰品等全产业链产品；10月31日至11月4日三期围绕“美好生活”，涵盖玩具、孕婴童用品、服装、食品、智慧医疗等。

本届广交会恰逢创办70周年。作为中国历史最悠久、规模最大、到会采购商最多的综合性国际贸易盛会，广交会被誉为“中国第一展”，是中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。广交会也是温企向全球客商展示“先进智造”转型升级新风貌、外贸发展新活力的重要窗口。本届参展温企展品的科技含量与附加值大幅提升，以技术创新、自主产权、品牌优势抢占全球市场的趋势更加明显，从单一产品供货向成套智能解决方案服务转型的成效愈发凸显。

已连续参加25届广交会的浙江新瓷电气有限公司，在今年展会一期重点推出智能开关插座和全新配电柜产品线，向新老客户推介家居装修整套方案和本地化配套能力。其中，通过IEC62208认证的IP65金属配电柜为专供本届广交会的新品，防水防尘、耐刮性及柜体抗冲击力均优于同类产品。将在二、三期亮相的温州旭漠箱包有限公司，主打可再生PET环保材料及轻量化处理，带来时尚手袋、多功能保温包、背包等100多款产品。

源于参展温企的持续提升，本届广交会温州共申报333家优质特色参展企业，其中智慧医疗专区温企数创历史新高。

为持续提升参展质效、规范参展秩序、壮大参展队伍，今年以来，市商务局联合各大商协会围绕展位规范使用、知识产权保护、外贸合规风险、国际贸易壁垒应对等重点内容开展多场专项宣讲辅导，帮助企业规避参展风险、提升洽谈能力；同时严格落实展位审核管理制度，引导企业开展展品、展位合规自查，坚守诚信参展底线，并优化企业遴选机制，重点扶持隐形冠军、专精特新、高新企业参展，持续优化温州参展企业结构。

来 源：温州日报

原标题： 第140届广交会今天开幕 826家温企参展“抢单”全球

记者 王木正 通讯员 项之沂

本文转自：温州新闻网 66wz.com