温州日报 2026-10-14 08:39:00

昨天，2026年第33届浙江（瑞安）机械装备博览会在瑞安市会展中心开幕。1万平方米展区内汇聚180余家企业，展品涵盖机床、工业机器人、激光装备、汽摩配等多个领域的产品，吸引众多工业企业前来参观采购。

温州网讯 高端的数控机床、自动的包装机械、灵巧的机器人手臂……昨天，2026年第33届浙江（瑞安）机械装备博览会在瑞安市会展中心开幕。展会以“新质装备引领智造”为主题，为期3天，1万平方米展区内汇聚180余家企业，展品涵盖机床、工业机器人、激光装备、汽摩配等多个领域的产品，吸引众多工业企业前来参观采购。

浙江（瑞安）机械装备展览会创办于2005年。历经20余年的积累与沉淀，该展会已从区域性展会成长为辐射浙南闽北的行业风向标。据悉，本届市外参展企业占比高达80%，吸引了宝鸡机床、广东科杰、安徽佰斯特、江苏金诺、杭州大天、中星机床等全国头部装备企业集中参展，携前沿设备、先进工艺与优质供应链资源落地瑞安，为本地制造企业对接高端技术、拓展合作资源、加速转型升级搭建了优质高效平台。

当天上午10时，展馆内人头攒动。首次来瑞安参展的中星数控机床科技（浙江）股份有限公司，是玉环机床行业协会会长单位，也是中国机械工业联合会授予“中国小型‘专精特新’机床生产基地”称号的重点企业代表之一。虽然是第一次来瑞安参展，但该企业在温州地区已积累了不少汽配、五金、标准件行业的合作客商，此次参展正是看中瑞安雄厚的产业集群基础和展会的行业号召力。“这次我们一共带来8台全新的设备，包含基础排刀机以及主流的车铣复合设备，整个行业也正朝着智能化操作方向发展。”销售经理林宗华介绍，企业在瑞安塘下有不少业务对口客户，本次展会举办地位于工业区内，希望借助本次展会平台挖掘更多新客户资源。

“这次展会上，我们带来了多款不同型号的减速机，能够适配各类型设备。”瑞安本土企业浙江利邦智能传动有限公司是该展会的“老朋友”，企业带来的精密行星系列减速机产品，吸引了不少观展客商驻足咨询。公司总经理金维律介绍，减速机是自动化设备不可缺少的动力单元，该系列产品是企业自主研发的高精密度产品，打破了国外产品长期垄断的局面，具备精度高、传动效率高的优势，产品广泛应用于光伏设备、印刷机、包装机、医疗器械、自动化机器人等众多产业领域。浙江子信机电设备有限责任公司作为代理商，是第二次来瑞安参展，公司集结多家国内行业头部装备企业参展，现场多台展出设备已被老客户预订，展会结束后直接运送到客户厂区。该公司副总经理林黄菊介绍，当天企业意向交易额达2000万元。

来 源：温州日报

原标题： 第33届浙江（瑞安）机械装备博览会开幕 市外参展企业占比八成

记者 包蓉蓉 通讯员 杨微微 蔡伟 张欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com