浙江日报 2026-10-13 09:27:18

近日，记者走进瑞安东山街道，在浙江程力汽车制造有限公司的车间里看见一台冷藏车正在演示新性能。前不久，该企业列入工信部公布的第409批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新增车辆生产企业名单。

近日，记者走进瑞安东山街道，在浙江程力汽车制造有限公司的车间里看见一台冷藏车正在演示新性能。前不久，该企业列入工信部公布的第409批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新增车辆生产企业名单。至此，瑞安汽车零部件产业补上了整车生产版块。瑞安市府办相关负责人介绍，从给别人做配套到自己持证造整车，发令枪响，瑞安冲出去的是一整个产业集群。

瑞安现有6000多家汽摩配企业，产品覆盖12大类5000多个系列。瑞安市经信局负责人介绍，当地打造“万亩千亿”新产业平台，集聚了115家新能源汽车配套企业，除车身外，90%的零部件可在半小时交通圈内配齐。

龙头先行，带动全链发展。走进瑞安“万亩千亿”新产业平台塘下基地，戈尔德（浙江）线控悬架系统有限公司16万平方米新厂房满负荷运行。1至9月，企业装车配套量突破63万套，总产量超220万只，同比增长超30%。“我们还在往上下游送技术标准和配套资源。”公司总经理助理朱庄洪说，省内配套供应商占比已近五成。

搭建平台，精准破解瓶颈。中国汽车工程学会瑞安协同创新中心2800多名共享工程师在线接单，目前已破解技术难题150多项，促成近百家零部件企业与21家整车厂达成超20亿元订单；28项核心技术清单“揭榜挂帅”，13项成果落地转化。首批受益的浙江荣际汽车零部件股份有限公司总经理陈荣旺算了笔账：机油滤清器总成把材料从塑料件换成铝制件，攻克了焊接工艺难题，单这项产品的年产值就从200多万元上升到1000多万元。

瑞安汽车智配小镇。图源：瑞安发布

变换打法，抢占海外市场。“现在出海，早不是把零件装箱上船。”浙江戈尔德智能悬架股份有限公司销售副总经理陈博坤说，该企业提供在地技术支持和整套系统解决方案，计划三年内布局海外智能制造基地。瑞安市商务局副局长陈朝波介绍，今年1至8月，全市汽配产业出口额94.89亿元，同比增长9.27%。眼下，企业依托TIR卡航通道，同步建设海外仓。与传统外贸方式相比，物流效率可提升30%以上。

来 源：浙江日报

原标题： 瑞安加速“拼”好车 推进汽车零部件产业成链成群

记者 尤建明 通讯员 项颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com