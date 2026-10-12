强城实干有我 智造匠心砺技 温州举办劳模工匠进校园活动

温州日报 2026-10-12 08:25:00

为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导青年学子深耕技能、实干成才，近日，温州市总工会举办“强城实干有我 智造匠心砺技”2026年劳模工匠进校园《向前一步》主题活动。活动创新宣讲形式，通过面对面交流访谈，让劳模工匠、行业专家与青年学子近距离对话，共话技能成长、共探实干初心、共赴智造未来。

温州网讯 为大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导青年学子深耕技能、实干成才，近日，温州市总工会举办“强城实干有我 智造匠心砺技”2026年劳模工匠进校园《向前一步》主题活动。活动创新宣讲形式，通过面对面交流访谈，让劳模工匠、行业专家与青年学子近距离对话，共话技能成长、共探实干初心、共赴智造未来。

本次活动由市总工会主办，浙江东方职业技术学院智能制造学院、劳模工匠学院承办。活动特邀全国劳动模范贺刚、浙江省劳动模范万岱走进校园，立足一线从业经历，分享成长奋斗故事，现场为学子答疑解惑、指引职业方向。

从一线普通钢筋工成长为正高级工程师、全国劳动模范，贺刚的成长蜕变让在场学子深受触动。他结合自身从业经历坦言，基层岗位条件艰苦，自己也曾面临困境、萌生退意，但凭借前辈指引与长期坚守，最终深耕一线、久久为功。他表示，新时代工匠精神不仅是埋头苦干，更在于专一坚守、勇于创新，以专业理论破解生产难题、赋能产业升级。现场，他勉励青年学子脚踏实地、精益求精：“简单的事情重复做，重复的事情坚持做，坚持的事情用心做，让平凡岗位绽放不凡价值。”

互动访谈环节气氛热烈、干货十足。智能制造装备技术专业学生结合职业理想，围绕工科专业深耕、破除行业性别刻板印象、缓解成长压力、做好职业规划等问题踊跃提问。针对学生困惑，贺刚耐心解答。他表示，过硬的专业技术是立足行业的最大底气，积极稳健的心态更是职业行稳致远的关键。他鼓励学子坚定理想、潜心钻研、自信成长。现场多名学生主动举手交流，在一问一答中明晰成长路径、积累专业认知。

深耕电接触材料研发领域二十三年、手握数十项发明专利的浙江省劳动模范万岱，立足产业一线视角，解读当下制造业精益化、数智化迭代升级的发展趋势。他介绍，当前温州智能制造、新材料产业蓬勃发展，产业人才缺口持续扩大，市场更紧缺兼具实操能力、理论素养、问题处置能力与跨学科学习能力的复合型技能人才，传统单一型操作人才已难以适配产业高质量发展需求。这为学子专业学习和职业发展提供了清晰指引。

活动中，浙江东方职业技术学院智能制造学院院长杨定成介绍学院育人理念与培养模式。学院坚持以立德树人为根本，依托课堂夯实学生理论根基，以校内实训搭建实战练兵平台，以技能竞赛实现以赛促学、以赛促练，将企业真实生产项目深度融入教学实训与竞赛环节，有效打通校园学习与岗位实践壁垒，助力学生实现知识技能转化，精准对接产业用工需求。

下一步，温州市总工会将持续搭建劳模工匠进校园常态化交流平台，推动劳模精神、劳动精神、工匠精神扎根校园、浸润人心，引导广大青年学子坚守实干初心、深耕技能领域，将个人成长理想融入温州强城建设和实体经济发展大局，为温州制造业高质量发展持续注入青春动能。

来 源：温州日报

原标题： 我市举办劳模工匠进校园活动

记者 庄越 通讯员 温工宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com