温度新闻 2026-10-11 16:09:14

近日，00后泰顺提线木偶戏代表性传承人庄芷在泰顺筱村文兴桥畔演绎舞蹈的短视频在朋友圈广泛传播。多数泰顺人对此记忆犹新：2016年台风“莫兰蒂”肆虐，文兴桥等三座全国重点文物保护单位廊桥被洪水冲毁。灾后，当地发动各方力量抢救修复古廊桥。原创舞蹈《文兴秋梦》，正是庄芷献给文兴桥重修十周年的作品。

近日，00后泰顺提线木偶戏代表性传承人庄芷在泰顺筱村文兴桥畔演绎舞蹈的短视频在朋友圈广泛传播。多数泰顺人对此记忆犹新：2016年台风“莫兰蒂”肆虐，文兴桥等三座全国重点文物保护单位廊桥被洪水冲毁。灾后，当地发动各方力量抢救修复古廊桥。原创舞蹈《文兴秋梦》，正是庄芷献给文兴桥重修十周年的作品。

视频画面中，庄芷立于金色稻田间，由舞者托举杖头木偶，丈余长绸随风飞扬，起落间如溪水绕桥、稻浪翻涌。古廊桥、非遗技艺与千亩秋稻相融相依，共同勾勒出一幅灵动鲜活的泰顺秋日实景画卷。

谈及创作初衷，庄芷表示，灵感源于实地所见。此前，她就曾创作舞蹈作品《溪韵》，该作品运用泰顺原创音乐，融合长绸与杖头木偶，以舞姿串联当地山水风光。在文兴桥重修十周年之际，望着秋日里焕然一新的文兴桥与连片稻田，她萌生了全新的创作思路：文兴桥是珍贵的物质文化遗产，杖头木偶是泰顺经典非遗技艺，这两项本土文化瑰宝，理应在山水间交融共生。

《文兴秋梦》由此应运而生。长绸是整支舞蹈的灵魂纽带，串联起舞者与木偶，恰如廊桥贯通溪水两岸。古廊桥灾后重建的坚韧风骨，与木偶技艺代代传承的灵动气韵相互呼应，在方寸舞姿间完美诠释了泰顺非遗的生命力。

此外，整支舞蹈的全部动作均围绕文兴桥与稻田实景设计，并非刻板的舞台固定编排。扬绸回旋形成的优美弧线，既呼应风吹稻浪的形态，也模仿了溪流绕桥的自然景致。托举木偶的核心动作，巧妙契合木拱廊桥“构件互撑、合力托举”的营造智慧，源于古建肌理，浑然天成。

此次表演选址于稻田间隙，全程顺势取景、融于山水。舞步轻盈守护田间稻禾，抛绸舒展适配旷野空间；静态造型时，舞者、木偶与古桥、稻海自然同框，人景相融、相得益彰。整支舞蹈无花哨炫技，以空灵质朴的表达，直观展现出泰顺山水、古建、人文共生的独特韵味。

“《文兴秋梦》不止是一支舞蹈，更是一场深情致敬。如果说此前的作品《溪韵》聚焦山水生态保护，那么《文兴秋梦》便是致敬默默坚守的廊桥守护者与木偶守艺人。”庄芷如是说。一些观众观看后表示，短短数分钟的舞蹈浓缩了乡村丰收盛景、文物保护成果与非遗文化魅力，使厚重的本土文化以直观、唯美的方式走进大众视野。

据了解，《文兴秋梦》后续还将持续打磨推广。一方面将简化基础动作，面向文艺爱好者开展普及教学，推动特色非遗舞蹈走出展演舞台、走入大众生活；另一方面将深耕本土特色，在现有配乐基础上融入泰顺传统吹管乐、丝弦乐伴奏，实现廊桥、木偶、民乐的深度融合。

庄芷坦言，非遗本就该活在当下，她希望通过创新创作深挖泰顺非遗潜力，让老祖宗留下的文化瑰宝融入日常、持续焕新。

“你是几点去拍摄视频的？我也想在一天中最美的时刻，拍摄最美的廊桥。”近日，观看了《文兴秋梦》视频的摄影爱好者，常会向庄芷问出这个问题。秋风拂过稻田，百年文兴桥静立浙南山水间，有人于此起舞，有人于此拍摄，共同见证着乡村焕新、非遗传承。

来 源：温度新闻

原标题： 从《溪韵》到《文兴秋梦》 一场实景舞蹈里的非遗双向奔赴

本文转自：温州新闻网 66wz.com