温州日报 2026-10-10 09:30:35

这个国庆假期，三垟湿地推出多元业态，水上体验、户外露营、休闲疗愈等新项目新场景纷纷亮相。

温州网讯 这个国庆假期，三垟湿地推出多元业态，水上体验、户外露营、休闲疗愈等新项目新场景纷纷亮相。记者昨从温州生态园管委会获悉，国庆假期三垟湿地累计接待游客16.39万人次，同比增长约94%；景区旅游总收入同比增长113.22%，商业业态收入增长明显。新项目、新场景、新体验，让这座温州“城市会客厅”打破传统观光模式，加速实现从“游客看风景”到“市民享生活”的蜕变。

节日期间，不少自驾来湿地的市民明显感受到了出行的便捷变化，据悉，10月1日正式投用的三垟湿地北入口东停车场，设有地面、地下共计616个车位，极大缓解了假期自驾停车压力，让游客进出景区更加顺畅高效。除了配套设施的升级，游玩体验也全面升级。在问花埠码头，无人驾驶自助游船开启试运营，可载着一家人穿行水网岛屿，比陆上更能看清湿地的生态之美。陆上方面，东环专线观光车于10月1日正式开通，游客从北入口乘坐观光车即可一路穿行秋日稻田，途经未来科旅博览谷、东入口游客服务中心，沿途以多个打卡点串联起一趟自然之旅。

全新开放的生态园科旅博览谷，成为假期亲子出游的热门地标，持续人气爆棚。景区将自然生态与科技文旅深度融合，推出仿真机器人、机器犬、机器人乐队展演、拳击机器人对战、无人机操控体验等一系列趣味科创项目，新奇好玩的科技体验牢牢吸引了众多孩童驻足体验。“机器人表演太震撼了，孩子看得舍不得走。”不少家长趁着国庆假期，专程带孩子前来打卡尝鲜，在自然湿地中感受科技魅力。

市民夏女士这个假期带着一家老小直奔湿地阳台新晋潮流空间“有时SPACE”，她直言无论哪个年龄层都能在这里找到适合自己的游玩方式。据悉，“有时SPACE”国庆期间持续开展Live演出、艺术展览、手作体验、微醺酒集、趣味运动等活动，空间涵盖咖啡、烘焙、运动、社交等八大复合业态，在这个假期热度直线上升。

值得一提的是，特色咖啡业态的多点布局，正成为三垟湿地拉长消费链条、留住游客脚步的核心亮点。景区依托独特的生态资源与人文底蕴，在百年老宅、稻田岸边、湿地阳台、青年聚场等核心节点打造特色咖啡空间，串联起完整的观光休闲动线。其中，坐落于省级文保单位周氏旧宅的“一尺花园”浙南首店，以中西合璧的百年建筑为载体，融咖啡轻食、文化创意、艺术展览于一体。青砖红墙搭配雅致回廊，窗外芦苇苍苍、鹭鸟翩飞，独特的景致与氛围感，吸引了大批游客专程前来打卡静坐。游客周女士坦言：“在百年老宅里喝咖啡，坐拥湿地自然风光，这种独特体验别处找不到。”

而西入口的木丘咖啡则主打自然美学茶空间，以简约木质结构搭配东方园林造景，融合咖啡与茶饮业态，主打“在自然中品茶”的慢生活理念，为偏爱安静休闲的游客保留了专属的静谧氛围，丰富了景区差异化休闲体验。

相比热门景区“排队两小时、拍照两分钟”，三垟湿地更自带“松弛感”。从“看风景”到“享生活”，三垟湿地持续焕新的多元业态，正将生态优势转化为实实在在的消费活力。

来 源：温州日报

原标题： 多元业态上新激活“城市松弛慢生活” 三垟湿地国庆客流营收双双大幅攀升

记者 张晨 通讯员 胡有

本文转自：温州新闻网 66wz.com