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国家级名单！温州2家单位入选

温州发布 2026-10-10 08:22:59
近日，中国科协企业创新服务中心公布2026年园区（企业）星火科技馆试点名单。其中，温州2家单位入选。

　　近日，中国科协企业创新服务中心公布2026年园区（企业）星火科技馆试点名单。其中，温州2家单位入选。

　　龙湾中国眼谷小镇（温州眼健康产业投资建设有限公司）

　　龙湾中国眼谷小镇打造眼健康科普馆、眼视光探索馆、温州新质生产力展示馆等沉浸式科普阵地，通过VR交互、数字展陈、实物模型搭建多元互动体验空间。

　　小镇常态化开展研学体验、科普讲座、视力筛查等特色科普服务，2025年累计开展研学活动75期，服务群众超6000人次。

　　浙江长生老号控股集团有限公司

　　作为苍南县中医药产业龙头企业，长生老号集团将科普融入企业发展，依托中医药（参茸）博物馆、非遗工坊等载体，构建“中医药文化+非遗体验+康养旅游”的科普模式。

　　博物馆展厅面积3100平方米，设传统中医药文化馆、野山参馆、药食同源展示厅等二十多个功能区块，年均接待公众超5万人次。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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第十五届中国国际园林博览会

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