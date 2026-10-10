国家级名单！温州2家单位入选
温州发布 2026-10-10 08:22:59
近日，中国科协企业创新服务中心公布2026年园区（企业）星火科技馆试点名单。其中，温州2家单位入选。
近日，中国科协企业创新服务中心公布2026年园区（企业）星火科技馆试点名单。其中，温州2家单位入选。
龙湾中国眼谷小镇（温州眼健康产业投资建设有限公司）
龙湾中国眼谷小镇打造眼健康科普馆、眼视光探索馆、温州新质生产力展示馆等沉浸式科普阵地，通过VR交互、数字展陈、实物模型搭建多元互动体验空间。
小镇常态化开展研学体验、科普讲座、视力筛查等特色科普服务，2025年累计开展研学活动75期，服务群众超6000人次。
浙江长生老号控股集团有限公司
作为苍南县中医药产业龙头企业，长生老号集团将科普融入企业发展，依托中医药（参茸）博物馆、非遗工坊等载体，构建“中医药文化+非遗体验+康养旅游”的科普模式。
博物馆展厅面积3100平方米，设传统中医药文化馆、野山参馆、药食同源展示厅等二十多个功能区块，年均接待公众超5万人次。
来 源：温州发布
原标题： 国家级名单！温州2家单位入选
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
537.7万人次！国庆长假，温州人气爆满！社会10-09
-
消费市场活力持续释放 国庆七天温州“入账”180亿元社会10-09
-
铁路首破10万、轨道提速11%、水路猛涨两成！国庆假期2151万人次“奔涌”温州社会10-09
-
从“看景”到“入景” 温州国庆假期文旅市场新现象社会10-09
-
新场景新友好新可能 首批142个“城市文旅新发现”场景发布社会10-09
-
温企探索现代治理新路径 从“能赚钱”到“能走远”社会10-09
-
国庆假期温州人爱吃什么？梭子蟹、牛心包、柚子占据销量C位社会10-09
-
有人连刷13场，有人网上力推 《吴家老宅》连演50场仍一票难求科教文体10-09
-
洞头大黄鱼获“国字号”认定社会10-09
-
420幅影像记录真实塘河故事 这批影像档案让人读懂江南塘河价值与底蕴社会10-09