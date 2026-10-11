温州日报 2026-10-11 09:11:00

金秋时节，泰顺县金丝皇菊迎来采摘期。鲜花被采下后，并不直接流向市场，而要经过分拣、摊晾、杀青、烘焙等多道工序，才能变成杯中那朵金黄舒展的菊花。一朵金丝皇菊的“升值之旅”，勾勒出泰顺皇菊产业从卖原料到卖产品的转型轨迹。

“菱角何纤纤，菱叶何田田。”连日来，三垟湿地菱塘进入采摘季，农户们保持着江南采菱的传统，划着菱桶穿梭于碧水绿波之间。蔡温瑞 摄

温州网讯 金秋时节，泰顺县金丝皇菊迎来采摘期。鲜花被采下后，并不直接流向市场，而要经过分拣、摊晾、杀青、烘焙等多道工序，才能变成杯中那朵金黄舒展的菊花。一朵金丝皇菊的“升值之旅”，勾勒出泰顺皇菊产业从卖原料到卖产品的转型轨迹。

关键的“数字”藏在鲜干比里。14斤鲜花烘出1斤干花，鲜花收购价5元/斤，成品金丝皇菊最高卖9元多一朵。相比鲜花原料，产品附加值提升数十倍。今年泰顺县金丝皇菊加工转化率预计达50%，比去年提高10个百分点。村民农闲时来烘花、包装，一个多月能挣4500元，全县皇菊加工环节年支付劳务报酬25万元，是百姓增收“一朵花”。

去年泰顺金丝皇菊线上销售额200万元，占总销售额的65%，产品销往杭州、宁波等省内城市，并辐射全国各地，深受消费者喜爱。

围绕一朵花，当地还开发出菊花养生茶、菊花养生袋泡茶等衍生品，进一步延伸产业链条。

来 源：温州日报

原标题： 丰收季，菊黄菱绿

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com