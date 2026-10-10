连片发展！苍南这几个村要变样了

温度新闻客户端 2026-10-10 09:30:00

立足乡村振兴发展新要求，苍南县打破村域壁垒，推行村村抱团、业态互补、产业联动的发展模式，将零散的乡村资源串点成线、连线成片，走出一条乡村振兴新路径。

温州网讯 乡村振兴并非一村一地的“独角戏”，而是全域协同的“大合唱”。立足乡村振兴发展新要求，苍南县打破村域壁垒，推行村村抱团、业态互补、产业联动的发展模式，将零散的乡村资源串点成线、连线成片，走出一条乡村振兴新路径。

蓝绿交融串起山海

马站五村“抱”出好日子

马站镇中魁村

马站镇以“蓝绿双融·山海共富”为核心，联动中魁、下魁、雾城、兴岙、草屿等5村组建共富联合体，整合山海资源，发展农产品种植、乡村文旅、海产加工多元业态，把分散的“一村一品”拧成一条完整发展链。

在中魁村，三餐四季餐厅内部陈列着不少四季柚的文创产品以及柚子汁等深加工产品，如今村里建立“运营团队+合作社+农户”合作机制，实现四季柚精品深加工、民宿等项目落地，推动“一村一品”零散布局向“一片一业”集聚发展转型升级。中魁村还打破区域壁垒，紧抓168黄金海岸核心资源，通过文旅发展带动本地优质水果拓宽销路。

另一边，民宿和海产则与中魁的水果优势互补。在远强渔业服务有限公司，虾皮工坊正热火朝天地开展生产，季度营业额以及发放工资逐年上升，村民实打实地过上了好日子。同时，当地借助周边无尽蓝咖啡、27°蓝民宿以及雾城、草屿等村的文旅业态，通过文旅发展把本村的优质海产品推广出去。

27度蓝民宿

为打破村域壁垒，实现资源互补，马站五村建立“清单交办、限时销号、每周会商”工作机制，联合入股成立强村公司，采用“国企+镇+村集体”运营模式，整合全域资源、统一规划运营。组团发展的红利持续释放，2025年片区5村集体经济总营收达336.94万元，全年游客首破400万人次，提供就业岗位320余个，带动农户户均月增收超2300元，真正实现资源共享、客源互通、户户增收。

海螺湾冲浪基地

“单个村庄仅依靠第一产业发展，农产品销路往往受限。”马站镇相关负责人介绍，通过五个村连片联动发展，一方面可依托168黄金海岸的流量优势拓宽农产品销售渠道；另一方面借助农旅融合，丰富168沿线文旅产品供给，完善整体业态布局。

乡野7号·组团发展

灵溪共筑共富新样板

灵溪镇依托“乡野7号公路”轴线，串联双岭、岩联、过港、大观等多个特色乡村，打造多点开花、业态多元的组团共富样板，形成“一村一特色、一片一产业”的发展格局，让生态、文化、产业资源充分激活。

灵溪镇过港村

沿线双岭村依托峡谷山林生态优势，招引MAOSHI冇事（山野秘境）项目，融合精品餐饮、野奢民宿、瀑布栈道与自然体验等业态，打造沉浸式山野休闲空间，成为片区生态文旅核心打卡点。紧邻交通要道的岩联村，借力区位优势推进农产品冷藏保鲜中心与片区创业中心建设，补齐浙南闽北地区农产品存储、流通短板，破解本地农产品保鲜难、销路窄问题，打造区域农产品供应链枢纽。

MAOSHI冇事（山野秘境）

过港自然村依托200多年古法熬糖传统，打造非遗红糖工坊，构建“甘蔗种植—古法加工—文旅体验—线上线下销售”全产业链，预计带动村集体年增收超10万元，助力周边农户户均年增收5000元。大观村则以文化赋能乡村发展，集聚陶瓷文创、古建木雕、院落经济等多元业态，建设乡村旅游服务中心，打造集文创创作、研学交流、人才培育于一体的公共空间，预计年接待游客3万人次，为村集体增收约30万元，并带动周边民宿、餐饮、农产品业态协同发展。

“三瓜一稻”示范产业园

据悉，今年苍南发布《苍南县乡村组团工作机制》，全县6个省级重点村组团片区——金乡华星、马站中魁、灵溪双岭、钱库项东、桥墩矴步头和赤溪中墩等启动“组团”发展模式，将以产业为纽带，以资源整合为路径，以共同富裕为目标，打造一批可复制、可推广的标志性成果。

六大片区各有各的“产业经”

金乡镇华星村

金乡镇华星片区锚定“水乡农耕·禾蛋共生”定位，把蛋鸡养殖和粮油种植两大主导产业拧成闭环。片区共谋划实施8个重点项目以带动发展。

雾城沙滩

马站镇中魁片区把一只四季柚做成了全产业链，并串起片区五大乡村消费场景，让打卡流量真正变成消费“留量”。

灵溪镇双岭村千亩“稻虾轮作”基地

灵溪镇双岭片区主攻“乡野7号公路”IP，带动沿线四村组团发展。

钱库镇项东村

钱库镇项东片区由6个村各出资100万元成立强村公司，单个村年收益最高可达18万元，每年收益的30%用于帮扶低收入农户。

桥墩镇矴步头村

桥墩镇矴步头片区实行“四统双联”——统一规划、统一管理、统一招商、统一品牌，发行“文旅通票”，游客可以凭一票通游四村。

在中墩社区举行的苍南村奥会（赤溪站）

赤溪镇中墩片区依托千亩围塘和“最美日出”摄影基地，推进紫菜全产业链技改和沙滩修复项目。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 连片发展！苍南这几个村，要变样了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com