青科会“四个一批”背后有何深意

潮新闻客户端 2026-10-10 09:49:00

一场青年科学家峰会结束后，除了观点和掌声，还能留下什么？

一场青年科学家峰会结束后，除了观点和掌声，还能留下什么？

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会在温州举行。连续举办至第八届，今年的青科会把回答落在一个更鲜明的关键词上——“四个一批”。

中国科协今年提出，打造一批具有国际影响力的科技期刊、托举一批青年科技人才、促成一批机制化国际研发合作、推动一批科技成果转化落地。落地青科会，它们对应着一件件具体事：让论文有后续发表渠道，让青年科学家获得持续支持，让跨国交流形成长期机制，让科研项目与企业需求有效对接。

一本新刊

递出科研人的第一张“名片”

学术世界的交往，论文是绕不开的“硬通货”。

对青年科研人员而言，一篇高质量论文是递给全球同行的第一张“名片”，它可能开启一场跨界探讨，也可能促成一次深度合作。但现实是，青年学者常面临困境：顶刊门槛高、交叉领域缺专属阵地、国际学术话语权薄弱，很多优秀成果难以及时被看见。

这届青科会上，这份困境将迎来破局。英文科技期刊《AI Horizons》将在青科会期间正式创刊。它聚焦人工智能前沿交叉研究，由世界青年科学家联合会、浙江省科协、宁波东方理工大学等联合创办，英国物理学会出版社出版。

“我们锚定‘青年友好’定位，搭建一个全新的对话与思想交流平台，支持青年科学家发表高水平研究成果。”世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波说。

新刊之外，更大范围的期刊合作也在推进。围绕2026世界青年科学家峰会论文征集，组委会目前已与50本国内外期刊建立伙伴合作关系，其中外文期刊49种、中文期刊1种，合作期刊均拥有国际刊号，平均影响因子约8.1。多种学科方向、多种期刊类型的参与，为峰会上产生的学术交流提供了后续投稿与传播的更多选择。

《科技通报》《生物设计与制造》《碳能源》《碳中和研究》《机器学习》等期刊也在筹备青科会专刊，相关论文还将汇编形成《2026世界青年科学家峰会论文集》。平行论坛中的“青年科学家与一流期刊共生发展论坛”，则把期刊编辑与青年学者请到同一张桌前，讨论AI时代的学术出版、论文成长与开放科学。

一个奖项

托举奔涌向上的青年科研力量

去年在温州获得可持续发展青年科学家奖的刘颖俊，今年仍在为一件事奔忙：推动MicroLED技术走向规模化生产。

凭借化合物半导体材料领域的研究积累，以及技术产业化的探索，刘颖俊在2025年获得这一奖项。获奖后，他曾表示，计划将大部分奖金用于支持企业青年工程师、AI工程师开展前沿探索项目。从个人获奖到支持更多年轻人开展研究，这笔奖金有了继续发挥作用的可能。

对青年科学家而言，奖项的价值也不止于颁奖台上的一刻。资金支持可以帮助研究继续推进，业界关注可能带来新的合作。2026年，可持续发展青年科学家奖继续面向全球开放遴选，聚焦人工智能与可持续发展交叉领域，计划评选4位做出突出贡献的青年科学家，获奖名单将在今年青科会期间揭晓。

奖项之外，发掘青年科创力量的目光正在向更宽领域赛道延伸。本届峰会上，“青年科学家先锋榜2035”“未来制造新星”“脑机智能科学新星”等评选，则把目光投向更细分更垂直的研究方向。

“评奖从来不是最终目的。” 高春波说，如何托举青年人才，让他们获得经费、得到关注，进而链接合作资源，才是奖项之外更值得持续推进的事。

一场合作

告别“到此一游”实现“常来常往”

国际学术会议常有一个普遍痛点：会上相谈甚欢，会后联系中断，很多交流最终停留在“一面之缘”。如何把单次参会的人脉，变成长期稳定的合作？今年青科会给出的解法，是用机制化的约定，把“到此一游”变成“常来常往”。

今年，青科会首次引入发展中国家科学院（TWAS）青年通讯院士及发展中国家妇女科学组织（OWSD）成员网络，邀请TWAS担任主宾国际组织。来自20个国家的30名TWAS青年通讯院士及OWSD成员将受邀深度参与峰会活动。同一时间，中科协的100名“青培”博士生将参加峰会，其中30名来自我国西部的博士生将与TWAS青年科学家面对面交流。

“TWAS汇聚着发展中国家和地区的科研力量。他们的青年科学家带来各自的研究经验与现实需求，中国青年科研人员也能在自己的研究问题之外，看到不同国家面对的应用场景。”在高春波看来，这种双向的视野碰撞，本身就是最珍贵的交流价值。

一面之缘过后，合作如何延续？本届峰会给出了明确答案：会议期间，青科会将与 TWAS正式签署五年期合作协议。按照规划，未来每年将邀请约100名TWAS青年科学家来华开展学术交流访问，并探索通过参与期刊建设、加入国内自然科学全国学会等方式，让他们持续参与学术活动。

国际合作还将嵌入具体议题。本届峰会设置12场平行论坛，覆盖量子信息技术、脑机智能、具身智能机器人、深海资源环境等领域，并邀请国际纳米制造学会、亚洲仿真联盟、英国物理学会等国际科技组织参与办会。10月16日还将在比利时布鲁塞尔举办欧洲专场，围绕AI伦理、AI赋能可持续发展展开对话，寻找跨国研发合作的契机。

一项成果

架起实验室通往产业的桥梁

企业遇上技术卡脖子难题，去哪里寻找能破题的科研力量？实验室里的前沿技术，如何找到落地的试验场？这是产学研转化长期存在的 “双向鸿沟”。

去年，正泰集团通过青科会打造的“正泰星火”平台发布6道产业攻关命题，面向全球青年科研团队征集解决方案。38支团队参与揭榜，最终5支团队脱颖而出，于今年5月完成签约对接，进入技术攻关阶段，计划在今年10月开展阶段成果验收。

这项合作的关键，并非把企业需求搬进会场展示，而是让需求对应到团队、任务和后续检验。技术能不能解决实际问题，要在攻关和应用中见分晓。

本届峰会期间，“万有引力π”展示交流活动将面向具身智能、脑机智能、大健康等赛道征集早期科创项目，设置期刊成果展示、星火计划对接、全球创新项目路演、大众科普等板块。对仍处于实验室阶段的技术而言，展示只是第一步，能否与企业对接，进一步完成原理验证、中试熟化，才关系到它距离产品化还有多远。

温州也在为会后的承接作准备。根据规划，青科会力争推动30个以上创新创业项目落地、引进30名以上海外高层次人才。大会还将开设3条科技参访路线，邀请海内外青年科学家走进长三角科研院所与科创园区，近距离了解产业需求与合作机会。

这些目标能否实现，仍有待峰会之后的项目推进与实际成效来检验。但路径已经清晰：让企业提出真实问题，让青年团队带着技术应题，再让成果到真实场景中接受检验。

“从学术传播、人才成长，到协同创新、成果转化，‘四个一批’就是希望把峰会的工作重点落实到具体成果上，也对办会提出了更高要求。”高春波说，峰会不仅要让青年科学家相聚温州，更要让交流在会后接得上、合作能够往深处走、成果有机会走向应用。

科学的未来在青年。落实“四个一批”，就是让青年科学家的每一次出发，都有更坚实的托举；让峰会上萌发的可能，在峰会后继续生长。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 青科会“四个一批”背后有何深意

通讯员 王淳

本文转自：温州新闻网 66wz.com