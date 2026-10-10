温州文旅从“景点观光”向“城市漫游”深度转型，“旅游搭子”为一场演出一门手艺奔赴一座城市

温州晚报 2026-10-10 09:30:36

温州的城市文旅转型实践成为焦点，为全省城市文旅提质升级提供了可复制的“温州样本”。

温州网讯 10月8日晚，温州九山湖畔大宋戏仓灯火通明，临水戏台弦歌婉转；纱帽河吴百亨故居的百年青砖庭院里，演员穿梭在厅堂、回廊与观众席间，沉浸式庭院剧《吴家老宅》正在上演；塘河之上，画舫穿行在3.3公里的光影夜色中，寻常内河变身行进式夜游IP。作为本次浙江省文旅新场景创新暨城市旅游发展交流活动的核心观摩环节，当晚的老城实景探访，把温州“小而美”的文旅新场景变成了可触摸、可沉浸的真实体验。

这场以“新场景·新友好·新可能”为主题的活动，由浙江省文化广电和旅游厅、温州市人民政府主办，温州市文化广电旅游局、鹿城区人民政府承办，当天在鹿城启幕。会上正式启动浙江文旅场景革命，发布首批142个“城市文旅新发现”场景。温州的城市文旅转型实践成为全场焦点，为全省城市文旅提质升级提供了可复制的“温州样本”。

从“景点观光”到“城市漫游”

在观摩现场，入场处白鹿市集、汐岸艺术空间等“小而美”微空间缩影亮相，“只此塘河”“潮起朔门”等城市漫游路线集中推介，阿红鱼丸、藤桥鸭舌等非遗美食与瓯绣、瓯窑文创一字排开，生动展现出街巷里的文旅新活力。而一场融合歌曲、瓯剧、话剧等形式的古今对话情景剧，串起九山书会、朔门古港、吴百亨故居等多处文旅新地标，让各地游客和参会嘉宾迅速“入戏”，沉浸式感受瓯越文化的古今交融。

当晚的观摩线路更是将温州通过老城微改造营建的文旅新场景尽数呈现。九山书会·大宋戏仓集演艺、市集、研学于一体，作为温州老城微改造的典型项目，年客流量已近百万；吴百亨故居打破观演边界，用沉浸式庭院剧让老建筑焕发新生；塘河夜画以光影为笔、河道为卷，让存量内河成为城市夜游新名片。一路走来，参会嘉宾边走边看、移步换景，直观感受到温州“向存量空间要价值”的转型成效。

近年来，温州锚定国内一流、国际知名的休闲度假城市目标，坚持“小而精、小而专、小而优”，从空间改造、市场培育、青年赋能三方面发力，推动文旅从“景点观光”向“城市漫游”深度转型。与此同时，温州持续优化“一张机票游温州”，串联景区、演艺、美食、赛事等多元业态，拉长消费链条。

目前全市旅游业增加值占GDP比重达8%，呈现综合收入、服务业营收、景区二次消费、年轻游客增速高于全省平均水平。今年1至8月，夜间文旅消费热度持续走高。鹿城区委书记张崇波介绍：“老城更新，既要守得住历史肌理，也要引得来年轻业态，让老地方有新玩法、旧空间有年轻态。”

百个新场景点亮全域

在五马历史文化街区，刚从小吃店出来的上海游客李先生说，他和朋友结伴到温州的由头，就是听南戏、看非遗、吃温州鱼丸。

“当下‘搭子式出游’成为年轻群体主流，大家不再照着传统景区清单打卡，而是为一场演出、一门手艺、一家小店奔赴一座城市。”携程集团目的地合作部副总经理费成诚说，这也与温州瞄准青年群体布局新场景的路径高度契合，为城市旅游打开了新的增长空间。

温州推出“文艺赋美”工程，将舞台搬进景区和街巷，实现“转角有戏”，瓯剧、木偶戏、街头音乐在古城巷陌轮番开展常态化演出；九山书会·大宋戏仓以戏曲文化为核心，打造集演艺、市集、研学于一体的国潮文旅空间；双井坊将老戏台焕新为脱口秀剧场，举办温州接励城市喜剧节，成功将传统菜场变身青年喜剧文化地标。

全市还布局了上千个非遗体验点，瓯绣、瓯窑、彩石镶嵌、米塑等传统技艺纷纷开进街区、商圈、公园，游客可近距离观赏、上手体验；“瓯说”古法造纸体验馆等非遗店铺扎根街巷，让老手艺变成可带走、可传播的文旅产品。朔门历史文化街区配套打造非遗工坊，以“大师带体验”的模式，把传统技艺转化为常态化的文旅消费内容。

此外，温州还用轻资产激活老空间，创新青年赋能模式，将青年创作者、独立主理人视作城市文旅“合伙人”，在双井坊、五马街等老旧片区嵌入特色书店、精品咖啡、独立设计师小店等60余家青年业态，形成“买菜喝咖啡”“逛摊读书”的混搭场景；瓯海青春艺术街区、洞头滨海艺术地标等项目陆续落地，让闲置空间变身青年潮玩文艺阵地。

提供了鲜活的实践样本

活动现场，象征理念、空间、业态、运营、数智五大行动的拼图被嵌入“文旅长卷”，宣示全省城市文旅从单点改造向系统变革迈进。

省文化广电和旅游厅介绍了正在研究制定的《深化“微改造、精提升”推进文旅场景革命实施方案（2027—2030年）》，该方案拟于近期印发。方案明确，浙江将系统推进五大行动，在2021年以来全省旅游业“微改造、精提升”行动的基础上深化升级，滚动推出一批轻量化、特色化的文旅空间与业态。

同时，首批142个全省城市文旅新发现场景发布，包含64个城市打卡点、78个文旅休闲微空间，涵盖国潮消费、演艺文博、主题住宿等六大类别。温州多个项目入选，所有案例将纳入全省文旅宣传推广体系。

浙江省发展规划研究院副院长潘毅刚从城市发展规律层面解读了温州探索的价值：“城市发展已经从外延扩张转向内涵提质，温州坚持‘小而精’的微改造，用存量空间创造文旅新价值，恰恰契合了城市内涵式发展的大趋势，也为其他城市提供了可借鉴的思路。”

浙江省文化广电和旅游厅副厅长李新芳说，温州城市文旅转型起步早、做法实，老城微改造、青年赋能、主客共享这些探索，为全省提供了鲜活的实践样本。希望温州继续当好先行者，把城市文旅的“温州经验”擦得更亮。

来 源：温州晚报

原标题： 温州文旅从“景点观光”向“城市漫游”深度转型，“旅游搭子”为一场演出一门手艺奔赴一座城市

记者 陈希茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com