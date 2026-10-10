潮新闻客户端 2026-10-10 09:49:00

刚刚过去的国庆假期，位于温州平阳的省级历史文化街区坡南古街,成为这个长假最醒目的文旅注脚？

刚刚过去的国庆假期，位于温州平阳的省级历史文化街区坡南古街,成为这个长假最醒目的文旅注脚？一部由平阳县委宣传部和新华网联合创作的AI漫剧《通福客栈》,从中秋节当天上线，持续日更，覆盖中秋与国庆两个假期，剧集与坡南古街系列活动同频推出，线上内容与线下场景相互导流，让游客们线上看剧、线下入戏。该剧是平阳县首次将AI漫剧与文旅传播相结合,让千年古街“破圈”又“出海”，不仅“火”起来，更加“活”起来。

文旅融合的新样式：让古街拥有数字故事

坡南古街自唐代成街，通福门扼守浙闽古驿道关口，“星垣连北斗，驿路达南闽”的城楼楹联，正是当年商贾云集、舟楫往来的写照。如今，作为省级历史文化街区，坡南古街将历史遗存与非遗项目、地方风物尽收其中，是当地“三南五里”文旅格局中重要的一“南”。

AI漫剧《通福客栈》把古街放进武侠片的叙事结构中。“通福门下藏秘宝”的传闻引来各路江湖客，悬念牵引八集剧情。平阳黄汤、平阳蛋画、太平钿剪纸、鳌江划大龙、萧江大鼓、平阳南拳、木偶戏等非遗项目随之进入情节，承担推动故事的功能；五十丈炒粉干、顺溪黄年糕、马蹄笋等地方风物，则为画面保留了市井底色。大结局中，密室里并无金银，只有一卷《安民契约》——顾、陈、陆三姓先祖百年前守护驿路商道、护佑街巷安宁的约定，“守通福，岁岁安”由此成为全剧的价值落点。

剧集选择在国庆节点上线，与街区节庆活动形成呼应。假期期间，坡南古街以“坡有好戏·五花八门逛坡南”为主题推出系列活动，“五花”流动演艺、“八门”NPC坐镇，木偶戏、黄汤茶、卖技、纸伞、和剧、鼓词等非遗项目在街头巷尾设点开演，游客可赚取“碎银子”、集章兑换文创产品，街区客流持续攀升。

这个国庆，坡南古街剧中的江湖世界与街上的实景戏台彼此注解，形成了“线上看故事、线下进故事”的观览路径。

传播机制的新尝试：把一次发布变成一场追更

AI漫剧《通福客栈》发布节奏同样经过重新设计。

中央媒体开设AI漫画《通福客栈》栏目，八集内容以每日一期的节奏连续推出，专题页同步聚合剧集正片、剧情看点及背后的非遗与文旅信息，构成完整的内容入口；社交平台微信视频号、抖音、小红书三个端口分别开设独立账号，与专题同步日更，形成主阵地与分发端相配合的发布矩阵。

平阳本地由融媒体中心牵头，在平阳发布、平阳第一时间、爱平阳客户端以及坡南历史文化街区官方账号等多平台同步发布。

日更安排与假期出行决策的链条相互咬合——观众提前通过剧集了解古街，到场游览后回看内容，再经社交平台完成二次传播，作品由此嵌入文旅消费的完整动线。

与一次性投放相比，连续更新使作品与观众之间建立起稳定的收看关系。漫剧篇幅短、适配移动端碎片化消费，唯有连续供给才能沉淀稳定的注意力。剧情播完，坡南不再只是出行名单中的一个地名，而成为观众每日重返的故事现场；三个端口的账号在剧集收官后仍可继续运营，为街区积累下可持续的内容资产。

文化出海的新路径：把县域文旅送出去

《通福客栈》在创意阶段便做好出海规划——国内各媒体、端口发布的同时，国外社交平台同步更新剧情，实现“内外同步”的节奏。

收官后，《通福客栈》相关报道经200余家海外媒体平台落地发布，覆盖北美等地的新闻与资讯网络，其中包括法新社旗下新闻发布平台、IPS国际新闻通讯社等机构。

一部AI漫剧如何带着一座古街跨越语境差异，进入海外受众的视野？答案藏在两层支撑里：生产端，AI技术降低了文化创作的门槛，让县域一级也能持续产出；传播端，浙江深厚的对外传播体系与温州的城市传播布局，为平阳提供了发行半径与可信度背书。县域敢出海、能出海，折射的是浙江文化走出去的底气和章法。

剧集已经收官，坡南古街的戏台并未撤场。非遗手作体验、龙潭剧场古风摄影、十二兽LiveShow等业态在节后继续开放，错峰出游正当时。沿着青石板走进通福门，对一句江湖的暗号，尝一口平阳美食，便能遇见那份被守护了千年的烟火。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 线上看剧线下入戏 AI漫剧《通福客栈》让古街“活”起来

通讯员 徐融 记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com