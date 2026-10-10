温州南动车运用所项目最新进展来了
温度新闻客户端 2026-10-10 09:30:00
近日，温州南动车运用所项目建设取得重要突破，D2联络线特大桥首孔预应力混凝土现浇梁顺利浇筑完成，标志着工程建设正式由下部结构施工转入上部结构施工新阶段，为项目推进奠定坚实基础。
温州网讯 近日，温州南动车运用所项目建设取得重要突破，D2联络线特大桥首孔预应力混凝土现浇梁顺利浇筑完成，标志着工程建设正式由下部结构施工转入上部结构施工新阶段，为项目推进奠定坚实基础。
自开工以来，市铁投集团下属温州动车所项目有限公司坚持高标准、严要求，通过常态化巡查、专项检查、现场督导等方式，对施工全过程进行严格监督。针对关键工序、重点部位，多次深入一线，紧盯安全、质量、进度目标，严格落实铁路建设标准，及时协调解决施工难点，确保各项工作规范有序推进。
本次首梁浇筑施工中，项目部严格落实建设单位各项要求，从钢筋加工、模板支护到混凝土浇筑、振捣养护，各环节规范有序、闭环管理，确保梁体结构安全、质量达标。参建人员坚守一线、昼夜奋战，以高标准、严要求顺利完成节点任务，充分展现了铁路建设队伍的专业能力和实干作风。
首梁浇筑完成，是项目建设的重要里程碑。下一步，动车所公司将继续锚定建设目标，强化现场管理，狠抓安全质量，提速攻坚、高效推进，全力推动项目早日建成投用。
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原标题： 温州南动车运用所项目最新进展来了
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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