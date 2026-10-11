温度新闻 2026-10-11 16:18:10

近日，浙江一名女子在下班路上花38元买了一个榴莲，回家打开后发现异常：果肉黏糊糊、难以扒开，且质地与正常榴莲完全不同。更令人震惊的是，在黏稠的“果肉”中竟藏有一块明显的土豆。

近日，浙江一名女子在下班路上花38元买了一个榴莲，回家打开后发现异常：果肉黏糊糊、难以扒开，且质地与正常榴莲完全不同。更令人震惊的是，在黏稠的“果肉”中竟藏有一块明显的土豆。

女子表示，榴莲外壳金黄、看起来熟透，摊主也保证品质，但开果后才发现是“假榴莲”。她将视频发布后引发热议，不少网友调侃“这哪是水果，分明是厨房盲盒”。

也有人质疑，会不会是摆拍？

该名女子随后再发视频强调，视频内容为真实遭遇，没有编造故事，也没有刻意夸大和误导大众。买回家后她扒开榴莲发现（果肉）快成起泡胶了，里面还塞了个土豆。她还表示，目前有关部门已经打过电话，回去找老板也没找到。“大家买路边摊的榴莲一定要谨慎”。

另一位网友也反映，自己遇到了类似情况。她说自己同样买到了“假榴莲”，但具体情况有所不同——她的榴莲打开后，里面是“土豆泥”。

这位网友名叫小雨，她的榴莲是在路边流动摊贩那里买的，原本也是满心期待地打开榴莲，看到的却是一团泥状物，完全不是正常的榴莲果肉。

目前小雨已报警。

此类“拼接果肉”“以次充好”甚至人为造假的情况，已非首次出现。此前也有消费者反映买到缺斤短两、变质发臭的榴莲，维权困难。

提醒消费者：购买整颗榴莲时，尽量选择正规渠道，优先现场开果检查果肉状态。若发现果肉黏手、无纹理、气味异常，应警惕是否为劣质或假冒产品。保留购物凭证，遇到问题及时拍照取证并维权。

来 源：温度新闻

原标题： 女子路边买榴莲，打开后发现里边是土豆

本文转自：温州新闻网 66wz.com