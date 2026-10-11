潮新闻 2026-10-11 14:53:00

近日，泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）正式发布2027年世界大学排名。榜单中，今年世界前十依旧是7所美国高校和3所英国高校的格局，与去年基本一致。牛津大学与麻省理工学院位居前两位。

近日，泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）正式发布2027年世界大学排名。榜单中，今年世界前十依旧是7所美国高校和3所英国高校的格局，与去年基本一致。牛津大学与麻省理工学院位居前两位。

温州肯恩大学首次上榜，位列全球第913位、中国大陆高校第71位，办学综合实力与全球影响力获得国际权威认可。

据介绍，本次2027年THE世界大学排名共纳入全球118个国家和地区的2297所高校，102所中国大陆高校入选榜单。作为全球权威绩效排名，THE聚焦研究型大学五大核心使命，从教学、研究环境、研究质量、国际展望、产业五大维度综合评估办学水平，评估框架专业且具备公信力。

校园鸟瞰图 温州肯恩大学供图

在各项指标中，温州肯恩大学亮点突出，特色优势鲜明。国际展望成为学校核心加分项。该指标权重7.5%，重点考察国际生源、国际师资、跨国科研合作等国际化办学能力。学校此项斩获74.2分，位列全球约388位、中国大陆上榜高校第2位，国际化办学优势充分凸显。

此外，权重占比30%的研究质量核心维度，学校取得71.4分，位居全球约579位、中国大陆高校约53位。该维度衡量学术成果影响力、科研实力与学术辐射力，是高校科研核心竞争力的重要标尺，这一指标充分说明学校学术水平与科研创新能力持续攀升。

首次登榜泰晤士高等教育世界大学排名是对温州肯恩大学长期坚持内涵建设、深耕办学根基的极大肯定。目前，温肯拥有专任教师及专职科研人员319名，来自全球43个国家和地区，国际化师资多元优质。学校现有本硕博在校生5000余名，累计招收的学生来自世界30多个国家和地区。近三年本科生深造率和进入全球前100比例实现“两个70%”。2025届毕业生进入全球前100和前10高校录取比例高达83%和19%。此外，也有众多毕业生凭借国际化的教育经历在职场脱颖而出。

校园鸟瞰图 温州肯恩大学供图

近年来，该校以“教科人一体化”为抓手，推动办学模式迭代升级，实现从以教学为主向教学与科研协同发展的转型。学校不断搭建高水平科研平台，培育高质量学术成果，与耶鲁大学、剑桥大学等20余所海外高校建立合作，国际合作论文占比高达67.6%，在国际期刊累计发表论文2200余篇；依托浙江-马来西亚珍稀药用资源联合实验室、浙江省生物信息学国际科技合作基地等平台，推进40余项国际科研项目；完善学生科研支持体系，拓展师生协同科研平台，累计支持学生近600人次参加国内外学术会议，学生以第一作者或通讯作者身份在SCI、SSCI等国际期刊发表论文超过300篇，学术产出质量稳步提升，科研潜力持续释放。与此同时，学校持续深化国际化建设，优化国际生源结构，丰富国际教育交流，多年积淀的国际化办学成效在本次排名中集中展现。

温州肯恩大学相关负责人表示，站上新起点，温州肯恩大学将以首次登榜THE世界大学排名为契机，充分发挥中美合作办学独特优势，聚力高质量内涵式发展，实施学科建设提质工程，进一步提升学校核心竞争力与国际显示度。学校将动态调整学科专业布局，加大理工科、基础学科建设力度，完善学科体系，夯实学科根基；计划至2027年增设生物医药、数据科学、运动人体科学、运动康复等面向新质生产力的特色专业，精准对接产业发展与时代需求。

来 源：潮新闻

原标题： 泰晤士高等教育世界大学排名揭晓 温州肯恩大学首次上榜

通讯员 余珏 项温蔚 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com