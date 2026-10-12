郑钦文首夺中网冠军创多项历史
新华社 2026-10-12 08:32:00
在2026中国网球公开赛的蓝色硬地上，一袭红衣的郑钦文在全场的欢呼声中躺倒在地庆祝胜利。11日晚的女单决赛中，她直落两盘击败俄罗斯名将安德烈耶娃，成为赛事举办20届以来首位本土女单冠军、首位持外卡闯入决赛并最终夺冠的球员。
在2026中国网球公开赛的蓝色硬地上，一袭红衣的郑钦文在全场的欢呼声中躺倒在地庆祝胜利。11日晚的女单决赛中，她直落两盘击败俄罗斯名将安德烈耶娃，成为赛事举办20届以来首位本土女单冠军、首位持外卡闯入决赛并最终夺冠的球员。这也是她生涯首次问鼎女子网球协会（WTA）1000级别赛事。
郑钦文近一年来受肘部手术恢复困扰长久处于低谷，今年的美网她迎来复苏，连场上演“让五追七”好戏后闯入八强。此番征战中网，她以七连胜登顶，其中前四场都是三盘大战，而10月8日她度过24岁生日后的后三场则均是直落两盘获胜。
“这种感觉太棒了，能在北京，在主场球迷面前夺冠，是我的梦想。首先恭喜安德烈耶娃和你的团队在法网取得的成绩，之前一直没有机会祝贺你。同时感谢我的团队，因为今年我其实经历了很不容易的一年。感谢现场一直以来支持我的观众朋友们，我的这个冠军，都有你们的一份！”郑钦文赛后的感言获得现场的阵阵掌声。
来 源：新华社
原标题： 郑钦文首夺中网冠军创多项历史
记者 郑直 胡佳丽
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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