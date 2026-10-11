央视新闻客户端 2026-10-11 14:42:02

国庆假期刚过，随着旅游客群的减少，机票价格明显回落，正是错峰出游的好时机。在线旅游预订平台数据显示，10月10日至10月31日，机票平均支付价格较国庆假期下降超过三成。多条航线机票价格低于高铁票价。

国庆假期刚过，随着旅游客群的减少，机票价格明显回落，正是错峰出游的好时机。在线旅游预订平台数据显示，10月10日至10月31日，机票平均支付价格较国庆假期下降超过三成。多条航线机票价格低于高铁票价。

记者搜索发现，近一周内从北京出发，飞往兰州、泉州、乌鲁木齐；上海出发，飞往丽江、沈阳；广州出发，飞往青岛、成都等航线机票裸票价格都在200元到300元左右。多个秋季热门旅游目的地机票价格大幅下降，其中10月17日上海飞往鄂尔多斯机票裸票价格为492元，10月27日北京飞往阿勒泰机票裸票价格为570元。

与此同时，国际航线机票价格“跳水”同样明显。记者查询发现，多个城市出发都有低价出入境机票在售。比如近一周北京飞往首尔，最低票价500多元，成都飞往曼谷、广州飞往吉隆坡最低票价300多元等。此外，不少假期热度很高的目的地，目前酒店均价相较国庆假期也下降了20%左右。

去哪儿大数据研究院研究员 石珂：中秋国庆假期，新疆、西藏、青甘、川西这些地区出游热度非常高。节后，不管是酒店还是机票价格都出现明显的回落，整体性价比提升。新疆阿勒泰、西藏日喀则等地不少中高档酒店均价低至300元，四川甘孜的豪华型酒店，10月底仍有200多元低价房源。节后错峰出发既避开了拥挤客流，又能以更实惠的成本游玩，是错峰出行的优质选择。

特别提醒，低价机票和酒店虽然价格实惠，但是通常有比较严格的退改要求，旅客在购买前务必关注退改规则、行李额度、航班时刻以及目的地天气变化等信息，避免因“捡漏”影响出行体验。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 节后机票价格“跳水” 多条航线低于高铁票价

本文转自：温州新闻网 66wz.com