永嘉发布 2026-10-11 14:00:33

金秋十月，暖阳遍洒。海拔600余米的永嘉岩坦镇东岙村三面山药材基地里，工人们正抢抓时节，有序开展开垄、放种、覆土作业，首批约150亩百合进入集中种植阶段。基地建成后，有望成为我县规模最大的百合种植基地。

金秋十月，暖阳遍洒。海拔600余米的永嘉岩坦镇东岙村三面山药材基地里，工人们正抢抓时节，有序开展开垄、放种、覆土作业，首批约150亩百合进入集中种植阶段。基地建成后，有望成为我县规模最大的百合种植基地。

项目由浙江丰渠农业科技开发责任有限公司下属永嘉润渠农业有限公司开发。基地负责人鲍建强说：“开工后就马不停蹄地进行除草、松土，撒肥等，做好种植前的一切准备工作。” 本次百合种植，合作企业江西省供销鑫隆种业有限公司不仅供应百合种球与专用肥料，还派出5名专业技术人员驻场提供技术支撑。

技术员王茜妮蹲在田间挑选百合种球，介绍道：“今年将种植5个品种的百合，有药用也有食用。运来的百合种先要用药水浸泡40分钟，彻底消毒杀菌，之后还要一个个选品，保证每个种下去的百合种都是健康的。”

一垄垄田地间，当地村民变身产业工人，大家分工协作，男性负责开沟覆土，女性摆放种球，田间作业井然有序。村民金爱珠蹲在田沟里安放百合种球，一边忙碌一边说道：“干活不累，之前有培训过。村里有了这个基地，对村民来说就是多了一个挣钱的渠道，我们都很开心。” 目前，基地已吸纳30余名本地村民就地就业，在家门口实现增收。

浙江丰渠农业科技开发责任有限公司董事长廖远锋表示：“百合种完后，接下来会陆续种植白及、浙贝母、黄精等中药材，将基地打造成‘万亩亿元’中药材产业园。” 产业园将分步推进建设，依托高山优良生态资源，做强中药材特色产业。

来 源：永嘉发布

原标题： 金秋播种正当时！永嘉乡村振兴中药材产业园迎来“第一种”

本文转自：温州新闻网 66wz.com