温州日报 2026-10-11 09:23:11

国庆假期过后，乐清新一批“科技副总”集结出征，104名来自省内外高校的专家教授奔赴结对民营企业，为加速科技成果转化、赋能经济高质量发展出谋划策。这是乐清自首创全省民营企业“科技副总”柔性引才机制以来派出的第四批人才服务团队。

温州网讯 国庆假期过后，乐清新一批“科技副总”集结出征，104名来自省内外高校的专家教授奔赴结对民营企业，为加速科技成果转化、赋能经济高质量发展出谋划策。这是乐清自首创全省民营企业“科技副总”柔性引才机制以来派出的第四批人才服务团队。

2023年，乐清率全省之先，通过政府立项的形式，在高校院所选聘首批30名科技专家到民营企业担任“科技副总”，专职负责企业科研项目管理和各类技术难题攻关。该引才机制历经迭代，队伍规模持续壮大，并被浙江省发展改革委作为促进民营经济发展的典型经验在全省推广。

第四批“科技副总”104名人选中，新选派人选71名，以“90后”青年科研力量为主，多为博士、副教授、硕士生导师，多数人员曾获省级科技进步奖，主持或参与省级自然科学基金、社会科学基金项目，专业能力扎实、科研成果丰厚。

据悉，乐清市每年为“科技副总”提供经费补贴及项目立项的资金补助，推动科研人才与企业精准匹配，推动“科技副总”持续扩面提质，构建产学研用深度融合的生态，建立科技人才服务的长效机制。截至目前，乐清已累计选派“科技副总”283人次，牵头承担省级“尖兵”“领雁”项目、温州市级重点研发项目及乐清市重大攻关项目63项，攻克技术难题百余项，新增成果转化项目合作金额超千万元。

来 源：温州日报

原标题： 乐清百余名“科技副总”再出征 民企柔性引才加速科技成果转化

通讯员 程源 陈赛宽

本文转自：温州新闻网 66wz.com