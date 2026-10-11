潮新闻 2026-10-11 09:30:46

一次次查询背后，连接的不仅是冰冷的数据，更是热气腾腾的生活。在这里，每一笔存款的归属，每一次债务的偿还，每一个家庭的协商，都构成了这世间最真实的人间百态。而那些藏在数字背后的爱与责任，才是生命留给家人最珍贵的遗产。

受访者供图

“稠州银行和交行查出来是0，邮储银行有300多块钱。”电话那头，家属的声音里带着一丝不确定：“真没漏掉的吗？”瑞安市公证处公证员柳佩佩耐心地解释：“一般不会的，如果不放心，可以根据老人的生活习惯，去家附近的银行网点看一看。”

这样的对话，是瑞安市公证处的日常。这里没有冰冷的数据堆砌，只有一条条连接着生者与逝者、亲情与责任的电话线。

今年8月，浙江在全国率先试点上线“个人身后金融事”一站式查询服务。继承人只需上传亲属关系证明、死亡证明等材料，就可批量查询逝者名下的银行资产、保险保单、房产等财产。而在瑞安，这项便民改革早已落地生根。

一年多前，瑞安市便推行遗产继承“一类事”改革，打通银行、证券、民政等百余家涉财机构，为逝者亲属提供公益查询服务。一年下来，近千份查询申请背后，是近千个家庭的悲欢离合。

“棺材本”与“私房钱”

藏在数字里的牵挂

“一般大额存款，家属大都会知道去处，查出来的大多是几千、一两万的小额存款。”柳佩佩说，这些往往是老人家舍不得花的“棺材本”。

有意思的是，虽然传统观念认为男性掌握经济大权，但在实际查询中，女性名下的存款往往更多。“老太太们心思细，喜欢存钱，有时候子女都不知道母亲竟然攒下了钱。”这些零散的积蓄，或许是一位母亲省下的菜钱，或许是一位祖母攒下的全部家底。

而按照年龄划分，查到遗产的，不一定是七八十岁的老人，反而是70后、80后甚至90后更多。这一现象折射出时代的变迁：老一辈人习惯将存单交给子女，财产结构简单；而中青年群体资产分散在银行卡、理财、公积金等多个平台，且往往不会事无巨细地告知家人。

“有些年轻人去世，父母都六七十岁了，根本搞不清孩子有多少张卡。”柳佩佩感叹，现在的年轻人资产分布广，一旦突发意外，留给家人的是一团乱麻。虽然大部分是小额存款，但对于当事人来说，这是一种慰藉，也是逝者留给家人最后的温柔。不过也有例外——有位老华侨，被查出有100多万元存款，家属全然不知。

从几千万巨款到“负资产”

数字背后的真实人生

在公证员的日常工作中，他们窥见了无数家庭的“家底”。

这其中，有惊人的发现。公证处曾查询到一笔高达几千万元的存款，但这并非无人知晓的秘密，而是家族企业将财产集中在逝者名下，家属对这笔财产是知情的，只是不知道具体在哪里。

更令人唏嘘的是“负资产”。有次查询结果显示某账户有20万元，家属正兴奋，细看才发现那是20万元的贷款。

碰到贷款，有亲属选择回避，也有亲属积极应对。“最让我感动的是一个儿子。”柳佩佩讲起一个故事，系统查出逝者父亲欠了几千块信用卡，儿子知道后主动说：“你把卡号报给我，我帮他还掉。”人走债不消，这份主动承担债务的担当显得尤为珍贵。

当然，数据并非总是精准的。有时银行反馈的信息会出现“乌龙”，比如系统显示某账户余额“一个多亿”，或者将贷款显示为存款。“看到那个‘一亿多’我们也吓了一跳，后来发现是乱码。”另一名公证员吴震京笑着回忆，这些技术上的小插曲，往往能缓解办事群众紧绷的神经。

受访者供图

猜忌与温情

遗产继承是家庭关系的试金石

遗产继承，往往是家庭关系的试金石。

“他是不是瞒着我申请了？”“经常碰到一家子好几个人同时来申请查询。”公证员们透露，有时兄弟姐妹互不知情，分别提交申请。面对这种情况，公证处只能逐一核实、逐一通知。“万一家里有矛盾，我们也不能多嘴，只能按程序办。”

“我爸到底有没有钱？”有些家属带着怀疑而来，觉得父亲肯定有钱，结果查出来一分没有，甚至还要倒贴钱办后事；有些则是对某家银行“念念不忘”，反复询问为何查不到那家银行的数据。

“其实大部分家庭还是和睦的。”瑞安市公证处主任木晓晖说，能坐到公证处来办继承的，通常内部已经协商好了。碰到逝者账户上有存款，小额存款能直接领取，但一些大额存款需要办理遗产继承。除了依据查询结果，公证人员还会去实地核查。在处置这些财产时，虽然偶尔也会因“女儿有没有资格继承”等问题临时起争执，但为了顺利继承，最终大都能谈拢。

一次次查询背后，连接的不仅是冰冷的数据，更是热气腾腾的生活。在这里，每一笔存款的归属，每一次债务的偿还，每一个家庭的协商，都构成了这世间最真实的人间百态。而那些藏在数字背后的爱与责任，才是生命留给家人最珍贵的遗产。

来 源：潮新闻

原标题： 逝者身后财产查询：查出的不只是存款，还有欠款，更有人间百态

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com