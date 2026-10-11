2026温商发展对话暨浙江省“一带一路”智库论坛在温州开幕
温州网讯（记者 潘涌燚）10月10日，2026温商发展对话暨浙江省“一带一路”智库论坛在温州开幕。本次活动以共建“一带一路”高质量发展进程中的中国产业升级与全球合作为主题。来自7个国家的10位前政要、学者和智库专家以及全球温商代表出席活动，共同搭建智库理论研究与产业实践互鉴的高端对话平台，为民营经济健康高质量发展和共建“一带一路”凝聚思想共识、汇聚实践力量。
温州商学院相关负责人表示，当前世界经济格局深刻调整，民营企业既要练好产业升级“内功”，又要做好全球链接“外功”。希望以本次对话为纽带，打通智库研究成果向产业实践转化的通道，为“地瓜经济”提能升级贡献温商智慧。
在战略对话环节，嘉宾围绕全球经贸格局变迁、中非经贸合作、浙商温商发展活力源泉、民营经济代际传承等议题展开交流，认为广大民营企业家应当把握共建“一带一路”发展机遇，坚持守正创新，稳妥推进国际化经营，在产业升级、技术合作、文明互鉴中实现企业自身发展与互利共赢。在主题演讲环节，嘉宾们则围绕高质量共建“一带一路”的新形势、新领域、新动能，深入交流新思考、新观点、新见解。
论坛现场，浙江省发展规划研究院发布《浙商参与共建“一带一路”的实践与案例》。温州商学院发布《温州新生代企业家发展研究报告》，该报告由温州商学院联合温州市工商联完成，覆盖温州市11个县（市、区）903家样本企业，系统梳理新生代温商的思想特征和现实诉求，针对家族企业代际传承、能力短板、社会标签、内部治理等现实问题，提出系统化解决方案，为推动温州民营经济“两个健康”先行区建设提供实证参考。
主论坛结束后，六场平行分论坛在温州市人民大会堂和温州商学院同步举行。议题聚焦新自由贸易格局下的中国企业全球化、中资企业赴非投资与欧亚大陆经贸走廊重塑、中国企业国际化舆论应对、技术共享合作、中欧经贸关系、供应链安全等前沿热点。
论坛期间，与会外宾和专家代表赴中国眼谷实地调研，深入了解温州本土产业发展情况，现场观摩当地制造业数字化转型和产业链供应链建设实践，切身感受温州民营经济的发展活力。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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