苍南发布 2026-10-11 14:50:02

10月10日，苍南县携手杭州师范大学举行文化产业高质量发展合作协议签约暨基地揭牌仪式。县委宣传部与杭州师范大学文化创意与传媒学院签订框架协议及专项研究项目协议，共同为“苍南县文化产业协同创新研究基地”揭牌，标志着双方校地协同、产学研深度融合开启全新篇章。

10月10日，苍南县携手杭州师范大学举行文化产业高质量发展合作协议签约暨基地揭牌仪式。县委宣传部与杭州师范大学文化创意与传媒学院签订框架协议及专项研究项目协议，共同为“苍南县文化产业协同创新研究基地”揭牌，标志着双方校地协同、产学研深度融合开启全新篇章。

本次合作为期两年，双方秉持合作共赢原则，以研究、实践双轮驱动，建立校地对接、事项清单管理、专项合作灵活机制三项机制，围绕七大领域深化产学研用融合，推动杭师大优质人才、科研资源下沉县域一线，助力苍南打造浙江文化产业高质量发展县域样板。

按照合作协议，双方重点开展七方面合作：聚力文化“新三样”产业培育，构建“内容造IP、IP变产品、产品进场景、场景促消费”全产业链；推动印刷、徽章、礼品等本土文化制造产业IP化转型，实现从“苍南制造”向“苍南创造”升级；深挖168黄金海岸、世界矾都工业遗产资源，赋能文旅深度融合；搭建影视创作与协拍服务体系，集聚影视产业资源，丰富苍南文化业态；做好省级文化产业发展专项资金项目谋划、绩效评估；开展产业研究，为政策制定提供智力支撑；共建实践基地，承接师生实训调研、创新创业项目落地。同时，杭师大团队承接专项课题，开展产业评估、赛道研究、人才培训、成果凝练等工作，为产业发展提供决策支撑。

座谈交流中，苍南方面表示，当前苍南文化产业发展前景广阔、大有可为。高校拥有知识智力资源，地方提供产业实践载体，接下来合作将坚持项目化导向，推动知识赋能地方产业发展，构建常态化、长效化合作模式，实现携手共进、合作共赢。苍南将做好各项服务保障，推动合作事项清单化落实，全力为高校团队调研、项目落地创造良好条件，推动合作蓝图转化为实实在在的产业成效。

杭州师范大学方面表示，学校将充分发挥学科、人才、科研优势，全力支持苍南文化产业发展，全力保障各项合作落地见效。未来将聚焦文化“新三样” 赛道开展探索实践，推动苍南各类文化空间市场化运营，助力公共文化事业改革转型，推动更多科研成果在苍南落地生根，为县域文化产业高质量发展贡献高校力量。

来 源：苍南发布

原标题： 苍南与杭师大，签约共建文化产业县域发展样板

本文转自：温州新闻网 66wz.com