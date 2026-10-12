60份热饭送了59.2公里 泰顺雅阳镇养老助餐送餐一线见闻

温州日报 2026-10-12 08:48:00

10月9日上午9时50分，泰顺县雅阳镇埠下村老年食堂门口，一辆面包车驶出村口。车厢里码着4只保温箱，每只装着15份刚出锅的饭菜，两荤两素。这一趟，要把60份午饭送进山里。

温州网讯 10月9日上午9时50分，泰顺县雅阳镇埠下村老年食堂门口，一辆面包车驶出村口。车厢里码着4只保温箱，每只装着15份刚出锅的饭菜，两荤两素。这一趟，要把60份午饭送进山里。

这是雅阳镇养老助餐“片区厨房+统一配送”模式运行的第9天。10月1日头一天，两条线路送出60多份；到记者跟车的这天，已经涨到102份。

雅阳镇下辖21个村（社），总人口2.7万，60周岁及以上老人5339人，独居老人156人，住得分散，养老助餐是需求，也是泰顺县推进的民生实事。今年9月，雅阳镇给出方案：县里给补助，镇里配套车辆、保温设备，把埠下村老年食堂改造成片区厨房，先设雅阳、东安—松垟两条主干线路，向各村送餐。

当天的“代班司机”是片区厨房负责人、埠下村党支部书记陈贵强。出村就是盘山路，急弯连着急弯，不少路段窄得只容一车通行。红朱田村附近有隧道施工，工程车进出频繁，路面坑洼，一路颠得人坐不稳，但车速很快，不然赶不上送饭时间。“考虑到你们跟车，这已经算开得慢了。”陈贵强说。

全程，最窄最险的一段就通往红朱田村。一户老人住在山坳里，一条水泥路勉强够一辆车通行，还有个急转弯，车要连倒几回才能拐进去；送完这户，再原路倒出来。“这户老人的生活确实太不方便了。”陈贵强说，第一次上门，行动不便的老人早已在门口等候，见他们到来，拄着拐杖起身，喜笑颜开。这让他下定决心，再麻烦也要坚持配送。

车上除了司机，还有一位兼职配送员，负责把饭送到老人手上。一户人家，从停车到递上饭盒，只用一分多钟。

10月1日开始试运行，每天都有新增人员和不同的情况出现，配送线路和点位也在不断新增和调整。

11时32分，最后一户送达。60份饭一份不少，里程表又多了59.2公里。

这趟送到头，厨房那头下午2点多又得备晚餐，3点40分出发送第二趟。上午的餐，则是7点起火、9点半装车。一天两餐，忙得和打仗一样。

配餐的片区厨房里，当天的小黄鱼、虾，还有几样肉菜和时令蔬菜，分门别类码在案台上，荤素搭配。每道菜出锅后都单独留样，标好餐次、时间和菜名。食堂员工的健康证挂在墙上，他们一律戴着口罩、头套。操作间的地面干干净净，连水渍都没有。

每跑完一趟，陈贵强会组织工作人员总结经验。分布散、线路长，目前最后一份送达常常超过一个小时，还需进一步优化；专用送餐车是雅阳爱心企业家吴立众先生捐赠的，送餐中发现保温箱每取一次餐就得开一次盖，会影响最后几份餐食的温度，目前正在定制车载保温箱，确保冬天的餐食都是热的；司机是专职的，早晚两趟要开五六个小时，山路难走，运行至今已经换过好几个人……

老人的饭按年龄分档收费，以成本价定：60—69周岁每月320元，70—79周岁260元，80—89周岁220元，90周岁以上100元。配送费暂定100元。每日提供午餐和晚餐，一餐两荤两素，有忌口、要软食的另外配。

这个价兜不住成本。一份餐成本9元，老人平均一餐只掏5元，缺口靠政府补贴和爱心捐赠补上；多的餐食卖给外来务工人员，不会浪费。也有老人的子女担心这事半路办不下去，提前把餐费交到了食堂。

为了让司机不走冤枉路，村书记助理陈慧敏每天上午跟车，把一个个送餐点标进车载导航，做出一条能精确到山路的轨迹，天天更新。雅阳镇党委委员、武装部部长罗志坚说，为确保不影响老人就餐，镇里备有应急预案，每个村都备有应急车辆和志愿者，万一车辆坏在半路或遇到极端天气等突发情况，离事发地最近的村的应急车辆和志愿者会第一时间接手。

接下去，镇里打算把送餐和上门探访、定期健康巡诊连接起来。方案每年评估一次，按老人增减和物价变动，再调整收费和补贴标准，确保公共服务跟着这辆送餐车，在山区实现均等化。

记者手记>>>

先把第一年跑完

跟车那天是10月9日，秋高气爽。59.2公里山路，60份饭，11时32分收工。可一路坐下来，心里并不轻松。

这套系统太新，也太脆。

全镇跑这条线的，只有一辆面包车、一名专职司机。近60公里全是山路，路窄、弯多，有些地方只容一辆车通过。车一旦出状况，没有替补，只能临时想办法——10月6日，这辆车开去装倒车影像，当天的饭是用私家车送出去的。镇里备着的应急车辆和人员，运行至今一次也没派上用场；这是好事，可换个说法，真正的压力测试还没来过。

司机也只有一个人，一天两趟，早晚连轴，全年无休，已经换了好几个。

天气是另一个变量。10月9日是大晴天，路面干，一切还算顺利。山区一入秋冬，雨雾霜雪说来就来。真遇上那样的天气，路难走，车难开，饭很可能迟到。偏偏也是那样的天气，老人最盼着这一餐。

容错率低，是这套系统眼下最真实的处境。

但也有些东西是真的。车还在坡上，就有老人端着空饭盒站在门口；饭送进门，有老人把餐盒拿进厨房，里里外外洗得干干净净。送餐的人解释过，餐具食堂会统一消毒洗涤，不必费这个事。老人不听，照洗不误。

这大概就是它值得再往前走一步的理由。

眼下最要紧的，不是把摊子铺得多大，是把它坚持着跑下去。一年半载，跑出稳定的账本和口碑，证明自己有生命力。到那时，再谈引入第三方运营，争取慈善组织和爱心企业的长期赞助，在送餐的基础上试着加一些收费的增值服务，比如代买、代办、简单的照护。

如果这套系统能生出一点自我造血的能力，那它就不只是一个靠补贴撑着的民生项目，而是一个真正可靠、能够良好运转的山区公共服务均等化案例，值得推广。

来 源：温州日报

原标题： 60份热饭送了59.2公里 泰顺雅阳镇养老助餐送餐一线见闻

记者 徐龙飞 实习生 汪建 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com