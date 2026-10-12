温州晚报 2026-10-12 08:28:00

一副看似普通的眼镜，当看书、写作业距离靠得太近，镜片会自动变模糊；恢复正常距离，视野立刻恢复通透。

舒克刚展示全国首款AI近视防控智能眼镜

温州网讯 一副看似普通的眼镜，当看书、写作业距离靠得太近，镜片会自动变模糊；恢复正常距离，视野立刻恢复通透。

近日，在温州国家大学科技园内，光引智能科技（温州）有限公司负责人舒克刚向记者展示了他们自主研发的全国首款AI近视防控智能眼镜。目前，这款新产品在市场上供不应求，月销3000至5000台。

会自动“看不清”的眼镜

这款AI眼镜的核心是外挂式吸附装置，它通过磁吸方式吸附在眼镜上，可实现智能防控功能。

“这款产品内置了高精度传感器和陀螺仪，能够实时监测孩子与书本之间的距离，帮助孩子养成合适的用眼距离。”舒克刚介绍，当孩子的阅读距离过近时，产品会通过镜片上的液晶屏使镜片自动模糊，直观阻断不良用眼行为。

“如果只是给一个数据提醒父母，我们认为达不到真正的防控效果。”舒克刚说，“只有让孩子自己感受到‘看不清’，他才会自觉纠正，养成好习惯。”

这款产品重量控制在30克左右，续航时间可达24至40小时，配套的小程序还能实时记录孩子的用眼数据，让家长随时掌握孩子的用眼习惯。

值得一提的是，这款智能防控眼镜可与各类近视防控镜片（如离焦镜片、OK镜等）搭配使用。“我们不是替代传统防控手段，而是在上面再加一层电子防护。”舒克刚说。

产品历经数轮迭代

舒克刚是湖北人，在眼镜行业摸爬滚打了30年，十几年前他来到温州从事眼镜生产制造，作为全国知名的眼镜产业聚集地，温州拥有完整的眼镜制造产业链。

“我们大概在七八年前就开始思考，传统制造怎么转向智能制造。”舒克刚回忆，几个朋友的一次深夜讨论，最终催生了一个决定：在温州深耕中高端智能眼镜赛道，把传统制造的经验与智能科技深度融合。于是，光引智能科技开始了一条全新的探索之路——从搭载音频功能的智能眼镜起步，逐步聚焦到儿童近视防控这一细分领域。

舒克刚表示，市面上不少智能产品只做到数据记录、语音提醒，但孩子自控能力弱，单纯的提醒很难改变低头、凑近看书的坏习惯。团队调研后确定新思路：当孩子用眼距离过近、姿势歪斜时，通过镜片雾化模糊视觉，强制干预不良用眼行为，倒逼孩子纠正读写姿势。

然而这条道路并不好走。从雏形到落地，产品历经四五轮大改，推向市场的成熟版本迭代到第三代，分化出标准版、升级1.5代等多款产品。研发早期，多套原型机接连失败，功耗高、重量过大、普通眼镜店难以适配配件，一道道难题摆在团队面前。“后来我们创新研发出外挂式吸附设计，才真正解决了适配性问题。”舒克刚说，智能模块摘下后就是一副重量不到20克的普通眼镜，有效降低佩戴负担。

不担心被仿制 愿开源共享

目前，这款智能防控眼镜面向4至16岁儿童，定价在980元至3000元不等，可根据个人视力情况搭配定制镜片。产品销售主要集中在上海地区。据舒克刚透露，公司月计划投产2000台，但市场需求已经超出产能。“上海一个月已经卖了3000多台，货供不应求，我们产线正在全力赶工。”舒克刚说。

更让舒克刚欣慰的是用户的真实反馈：“有些小朋友刚开始不习惯，觉得重，但用了一段时间后，姿势明显改善了。甚至有些老客户主动要求从标准款升级到1.5代产品，因为效果确实显著。”

眼下，产品已在国内与多家眼科机构、视光中心开展合作，开展儿童公益试戴测试；海外市场也传来好消息——样板产品送到韩国、新加坡、日本后收获了不少认可，海外代理商主动寻求合作。

当被问及是否担心被仿制时，舒克刚说：“我不担心，甚至愿意开源共享。”在他看来，儿童近视防控是一条阳光赛道，需要更多人参与。“我一个人做不大，大家一起做，才能真正把这个事做起来。”

来 源：温州晚报

原标题： 温企研发全国首款AI近视防控智能眼镜 用眼距离过近时 镜片会自动模糊

记者 谢施琦/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com