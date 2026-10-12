温州都市报 2026-10-12 09:39:00

历经10个工作日，17名职业院校教师与企业一线员工，用AI编程完成5000余次程序迭代，交付了20多个可演示、可试用的真实应用，涉及高校教学、科研、竞赛和企业财务、日常管理与内部培训等场景。10月9日，每日互动CCE（AI共创工程师）AI实训营温州首期活动在温州新生代大厦落幕，交出了一份“把工作、业务痛点直接写成系统”的产教融合答卷。

温州网讯 历经10个工作日，17名职业院校教师与企业一线员工，用AI编程完成5000余次程序迭代，交付了20多个可演示、可试用的真实应用，涉及高校教学、科研、竞赛和企业财务、日常管理与内部培训等场景。10月9日，每日互动CCE（AI共创工程师）AI实训营温州首期活动在温州新生代大厦落幕，交出了一份“把工作、业务痛点直接写成系统”的产教融合答卷。

“说实话，刚接到培训任务时，有老师觉得可能形式大于内容；等真正上了手，大家不知不觉乐在其中，不断蒸馏自己的技能、增加功能模块……假期都还在马不停蹄地优化系统。”学员代表、浙江工贸职业技术学校（以下简称“浙工贸”）人工智能学院教师陈锡锻作为此次培训的校方领队坦言。

本期实训要求学员自带业务课题：谁在用、什么场景、解决什么问题、谁来验收、标准是什么，全部先说清再开干。陈锡锻在培训期间开发了小灵语音助手等5项成果，其中虚拟实验室正投入学生试用，其他智能体再经打磨完善后将投入使用。

浙工贸电子信息工程技术专业教师周培开发的“工匠坊学习实践平台”面向新生全流程专业学习和实践，按照传统模式需要覆盖前中后端的专业团队来实现，现在借助AI编程可一人完成从原型到交付。谈及收获，他还补充道：“中期和结业答辩时，泰昌集团给我们提供的产业前瞻视角非常珍贵，让我们更清楚，面向未来的学生该学什么、系统该补什么。”

“就是通过不断地和AI共创，反复确认，做出了这样的系统雏形。”泰昌集团财务张禾合向记者一边展示她的编程界面，一边介绍其与财务团队一起开发的集团财务资金智管平台，通过科学的权限设置，让财务数据安全、有序地在集团和子公司共享，减少重复性工作，提高效率的同时，能让财务情况更好为公司决策提供依据。

“在培训中期答辩之后，泰昌集团就已经不再讨论‘培训怎么样’的问题，而是中高层怎么亲自参与，课题和人员怎么调整，员工各自做的应用怎么变成组织能力。”实训营导师、每日互动首席AI共创官边彤洁表示。

泰昌集团董事长张鹏飞担任浙工贸的产业校长，双方正联合探索一套可复制、可推广的校企协同新机制，进入省级产业校长试点深度合作阶段。实训期间，产业侧反馈持续融入高校课题：AI仿真实验如何服务企业降损耗、无人机等教具使用数据如何反哺产品研发、高校科研申报材料如何迁移到企业资质申报等，均成为教师迭代系统与未来合作的方向。

每日互动CCE实训营走出杭州总部、首站落地温州新生代大厦，背后对应温州建设人工智能创新发展先行市与应用示范城市的双目标。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，每日互动副总裁汤克林表示，此次实训营交出的一份份成果，既是“AI+产教融合”的有益探索，也为AI赋能温州产业发展探了路，后续将持续以真实业务驱动AI编程，打通技术供给与产业需求“最后一公里”，为温州打造“AI示范应用第一城”提供可复制的校企合作样板。

来 源：温州都市报

原标题： 10个工作日，编程零基础交付20+应用 这场AI编程培训交出了“AI+产教融合”新答卷

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com