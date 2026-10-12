青科会迎来成果爆发期 科创项目上“快车道”

温州晚报 2026-10-12 09:19:00

“为了承接、转化青科会的项目成果资源，我们配套设立了世界青年科学家创业基金、世界青年科学家创业孵化器。这几年，我们持续将成果转化落地做深、做强、做广，从青科基金延伸出温州青年创新创业基金、全国新生代温商科创基金，形成‘政府引导+青年科创+温商赋能’三个品牌基金矩阵。

张泽 潘祝平/摄

温州网讯 “为了承接、转化青科会的项目成果资源，我们配套设立了世界青年科学家创业基金、世界青年科学家创业孵化器。这几年，我们持续将成果转化落地做深、做强、做广，从青科基金延伸出温州青年创新创业基金、全国新生代温商科创基金，形成‘政府引导+青年科创+温商赋能’三个品牌基金矩阵。其中，青科基金已投项目纳百川新能源已于2025年12月成功上市。今年，我们还有3到4个青科基金已投项目在IPO进程中。”青科基金管理合伙人、维度资本联合创始人张泽说。

慧眼掘金潜力项目

赋能科创项目上“快车道”

2026年世界青年科学家峰会临近，维度资本正在遴选推荐参加今年硬科技投融资大会路演的项目。“人工智能、机器人、算力芯片……这些都是我们极其青睐的领域。另外，今年，我们还期待在青科会上看到更多95后，甚至00后的青年科学家。”张泽说。

六年前，为了不让前沿科技项目止步于舞台路演、止步于学术交流，青科基金与青科孵化器应运而生，专门承接峰会涌现的青年科创项目，赋能科创项目上“快车道”。

依托峰会的成果溢出势能，一大批青年科创项目从峰会舞台走向资本市场、走向产业一线。2023年，温籍青年陈晓迟博士携纵慧芯光VCSEL光芯片项目亮相青科会硬科技投融资大会，彼时，AI高速光通信赛道尚未爆火，但维度资本团队凭借专业研判，敏锐捕捉到其核心价值。“纵慧芯光VCSEL光芯片技术不仅在消费电子与车载激光雷达领域具备优势，在AI高速光通信领域也具有强劲的增长潜力。路演结束后我们立刻跟进，并成立青创基金投资锁定优质赛道标的。”张泽回忆。

项目后续的发展验证了判断，纵慧芯光持续深耕技术研发、扩大产能，产品出货量连年攀升，从6亿颗突破至8亿颗，在消费电子与汽车电子领域稳居国内第一、全球前三。随着AI光通信赛道爆发，市场缺口预计持续扩大至2027、2028年，纵慧芯光迅速成为资本市场热门标的，“小米”“大疆”“比亚迪”“蚂蚁集团”等头部产业资本纷纷入局。纵慧芯光已完成股份制改革，预计2027年申报科创板IPO。

“硬科技项目技术壁垒高、成长爆发力强，但普遍面临研发资金投入大、产业化周期长的困境，青科会对这些科创企业的最大价值，就是搭建了成果展示和产业对接窗口，我们的品牌基金，则为优质项目提供资金支持与创业赋能。”张泽表示，八年积累，峰会的成果溢出早已常态化、长效化，源源不断为温州积蓄科创项目储备。

基金矩阵生态赋能

滋养“种子”迭代成林

如果说优质科创项目是青科会的“种子”，那么迭代升级的基金矩阵，就是滋养种子成长的“活水”。随着峰会成果越来越多、科创生态愈发成熟，单一基金已无法满足多层次的成果转化需求。依托峰会持续地资本溢出效应，维度资本逐步培育出青科基金、青创基金及新生代温商基金三支品牌基金，形成了“政府引导+青年科创+温商赋能”的多层次科创投资体系，错位布局、协同发力、全域赋能的科创投资矩阵。

张泽详细解读了三只基金的差异化定位：“2020年成立的青科基金以国资引导为主，专注峰会优质成果项目落地转化；2023年设立的青创基金，聚焦青年科创力量，重点挖掘温籍及来温青年精英创业项目；2026年全新落地的全国新生代温商科创基金，联动全国异地温商、本地温商抱团科创，引导民营资本拥抱创新资源、共享科创红利。”

在张泽看来，基金投资的价值不仅是提供资金，更在于把技术、产业和应用场景整合起来。团队持续推动项目与温州优势产业、特色平台协同，一方面帮助科技企业获得应用场景、供应链与产业资源，另一方面带动本地企业通过参与产业前沿科创项目打造第二增长曲线。

瓯海眼镜产业与光粒科技的深度融合，是科创项目赋能传统产业提质做强的生动实践。温州瓯海拥有几十年眼镜制造积淀，产业链完善、市场资源雄厚，但长期局限于传统框架制造，缺乏智能光学核心技术，在AI智能时代面临转型困境。依托青科会多年沉淀的科创生态资源，维度团队成功挖掘国内AR运动眼镜头部企业光粒科技。光粒科技则是全球仅有五家、中国首家实现体全息光波导量产的AR运动眼镜企业，掌握“光学设计+光刻胶材料+光刻机设备+AI智能算法”全链条核心技术。

为推动光粒科技与瓯海眼镜产业协同，维度资本创新打造“国资引导+产业抱团”模式，联动7家瓯海眼镜头部企业组建产业基金，联合瓯海科技集团国资基金，合计投资3800万元，推动光粒科技AR智能眼镜研发制造中心正式落户瓯海眼镜小镇。“这就像温州本土企业家抱团合资，共同打造全新的智能眼镜工厂，让传统眼镜产业直接切入AI+AR智能黄金赛道。”张泽说道。

联结全国温商“科创朋友圈”

项目接连冲刺IPO

在生命健康赛道，产城共生的赋能模式同样成效显著。温州拥有温州医科大学、多家三甲医院、基因药谷等优质医疗科创平台，但长期缺乏研发型创新药企，产业资源与研发实力不匹配。

2025年青科会现场，维度资本精准锁定达石药业长效无成瘾性镇痛创新药项目：“温州有温州医科大学，有这么多三甲医院，有基因药谷这样的高能级产业平台，但缺少研发驱动型的创新药企业。”张泽说，“医疗资源非常好，但药企相对薄弱，这是一个缺口。”

青科基金对达石药业投资了2000万元，但张泽想做得更多。他联动苏州、太原、新疆、深圳各地温商，组建专项基金跟投，与青科基金投资合计4700万元，推动达石药业神经痛镇痛临床创新中心落地温州基因药谷。“温商对创新药、对生命健康领域还是比较关注的。”张泽说，“我们以青科基金领投，温商专项基金跟投，一起来推动这个项目落地。”

达石药业是温商深度参与科技投资、服务家乡资本招商的典型案例。而这样的案例，正在越来越多。在案例启发下，今年新设的新生代温商基金联动10余个异地新生代温商会长，首个项目投了纵慧芯光。“温商参与科创投资，不单单是资金投资，更是帮他们打入科创生态圈和朋友圈。”张泽说。

三只基金的迭代生长，本身就是青科会资本溢出的最佳佐证。从最初依托国资承接峰会成果，到专项赋能青年创新创业，再到撬动全国温商资本转型科创，峰会持续激活了民间资本、国资资本、产业资本的联动活力，让温州科创资本从“单点投入”变为“矩阵发力”。

“以前温商资本多聚焦传统实业，如今借助青科会平台，越来越多温商主动拥抱硬科技赛道，资本溢出不仅盘活了科创项目，更重塑了温商的投资格局、产业格局。”张泽说道。

资本的持续涌入，催生了累累硕果。青科基金投资的纳百川已于2025年12月成功上市；青创基金成立以来已投资6个优质科创项目，3个进入IPO冲刺阶段；新生代温商基金落地首投纵慧芯光pre-IPO轮，开启温商抱团投科创的全新模式……青科会的科技种子正在茁壮成长成科技大树。

一场峰会的价值，不只在会期三天，更在会后漫长的生长。当流量变成留量，当项目变成产业，当科学家变成合伙人，青科会的溢出效应，才真正开始。

来 源：温州晚报

原标题： 青科会迎来成果爆发期 科创项目上“快车道”

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com