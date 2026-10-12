温州都市报 2026-10-12 09:06:00

10月13日至16日，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）将在瓯海奥体中心擂响战鼓。来自全国各地的武术运动员将齐聚瓯越大地，在长拳、南拳、太极拳、枪术等多个项目中同台竞技，展现中华武术刚柔并济的独特魅力。

温州网讯 10月13日至16日，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）将在瓯海奥体中心擂响战鼓。来自全国各地的武术运动员将齐聚瓯越大地，在长拳、南拳、太极拳、枪术等多个项目中同台竞技，展现中华武术刚柔并济的独特魅力。

本次赛事启幕前夕，毛娅绮、王地、胡书婷、方子健等世界武术冠军走进瓯海。他们在泽雅七瀑涧、梧田老街、山根艺术村、梅雨潭等多处特色文旅地标轮番展演武术，以山水为幕、拳脚作笔，将长拳的舒展、南拳的沉雄嵌入千年瓯越的文脉肌理之中。

温州自古武风兴盛，素有“武术之乡”的美誉。作为温州武术的“母拳”，温州南拳起源于古代沿海民间体育活动，1986年被列为全国129种优秀拳种之一，2009年多个流派入选浙江省第三批非物质文化遗产名录。如今全市50所中小学校获“国家级武术进校园试点单位”认证，130多所学校开展武术进校园活动，80余所学校将武术列入校本课程，温州武术的传承薪火从未熄灭。

在今年全国青少年武术套路锦标赛上，温州武术小将敢打敢拼，斩获3枚金牌。浙江代表队此次共夺得4金7银7铜，备战期间队伍专程奔赴温州体校开展20天全封闭高强度特训，省、地市教练协同作战，以“全省一盘棋”的人才培养体系为赛场亮剑筑牢根基。

据介绍，本次赛事不仅是竞技层面的高手对决，更是瓯海以“千年瓯韵 时尚潮城”为定位，推动文体旅深度融合的一次大型活动。赛事期间，武术冠军们将走进景区、校园与商圈，以冠军力量传承中华武术文化，让高水平竞技资源真正引流至城市文旅场景，生动诠释瓯海以文化为纽带、以赛事为引擎的融合发展路径。

来 源：温州都市报

原标题： “武术之乡”再迎武林盛会 全国武术套路冠军赛明起在温开赛

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com