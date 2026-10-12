温州铁投 2026-10-12 08:15:00

10月10日上午8时30分，温州市域铁路S3线一期工程SG2标段梧田站首块底板顺利完成浇筑，标志着梧田站工程由基坑开挖阶段迈入主体结构施工新阶段。

温州网讯 10月10日上午8时30分，温州市域铁路S3线一期工程SG2标段梧田站首块底板顺利完成浇筑，标志着梧田站工程由基坑开挖阶段迈入主体结构施工新阶段。

温州市域铁路S3线SG2标段梧田站作为S3线唯一一座地下车站，位于瓯越大道与东垟路交叉口下方，为地下两层岛式车站，共设4个出入口和2组风亭。车站总建筑面积约1.8万平方米，车站总长约331米，标准段宽19.7米，主体基坑开挖深度约18米，采用明挖顺作法施工。

车站坐落于瓯海梧田城区，周边建筑物密集、地下管线错综复杂，基坑降水、变形监测及周边环境保护压力大。为保障本次首件底板浇筑顺利实施，市铁投集团建设分公司针对基坑开挖、钢筋绑扎、防水施工、模板安装等工序逐项验收，落实样板引路，细化浇筑组织方案。浇筑期间，项目现场实行不间断连续作业，严控混凝土供应、振捣、温控、养护全流程，同步开展基坑实时监测，严守安全质量底线，高质量完成本次底板浇筑任务。

来 源：温州铁投

原标题： 温州S3线重大节点！梧田站首块底板浇筑完成

本文转自：温州新闻网 66wz.com