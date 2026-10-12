温州日报 2026-10-12 09:22:00

为期4天的2026温州康养时尚生活节正在温州科技广场（世纪广场南）举行。10月11日下午，市民王老伯和老伴在奥特莱斯品牌区买了康奈的鞋子，又转身试穿森马的服装，大包小包满载而归。人群中不乏全家同行的身影，不少年轻人趁着闲暇，陪爸妈一起来逛这场康养盛会。

老人头品牌销售火热。 徐再杰 摄

温州网讯 为期4天的2026温州康养时尚生活节正在温州科技广场（世纪广场南）举行。10月11日下午，市民王老伯和老伴在奥特莱斯品牌区买了康奈的鞋子，又转身试穿森马的服装，大包小包满载而归。人群中不乏全家同行的身影，不少年轻人趁着闲暇，陪爸妈一起来逛这场康养盛会。

此次康养生活节，乐活生活板块汇聚了非遗手作、创新茶饮、东西部协作农文旅推介等多元内容，还特别设置奥特莱斯品牌区。记者在奥特莱斯品牌区内看到，康奈、巴拉巴拉、森马、特步等一众品牌推出特卖优惠：康奈3至5折、80元起；巴拉巴拉低至2.9折；森马全场49元起，冬装羽绒3.9折；特步鞋子低至99元起、服装低至69元起。不少中老年消费者专程赶来，挑鞋试衣，收获颇丰。

不远处的老人头品牌展区同样热闹。市民或弯腰试穿，或起身感受脚感，不少人还在镜前仔细比较款式。来自武汉的张先生是品牌老顾客，经现场询问材质和工艺，特意挑选了一双宽鞋楦款式。从事销售工作的王先生下班后专程赶来选购通勤鞋，试穿后直夸“很轻，很舒适”。

老人头第四代传承人、老人头尚品有限公司副总经理叶奇豪介绍，在展出的多款新品中，今年全新推出的顺程系列，是品牌通勤系列的升级版，寓意“越走越顺”。鞋款兼顾合脚舒适与多场景适配，无论是日常出行，还是上班通勤，都能自在穿着。

“我们的鞋子很受欢迎，三天就卖了近千双。”展区严经理告诉记者，针对此次展会，老人头专门推出特惠活动，许多鞋款现场购买可享门店原价约七折优惠。

在乐活消费区，一众主打温州特色的伴手礼同样抢手。陈七温州老酒汗用7年老酒勾调，曾获亚洲世界烈酒大赛双金奖；浙江妙烨茶业带来永嘉乌牛早等小罐装茶叶；瓯忆新瓯窑带来多款实用的生活系列瓯窑及文创，不仅做工精巧，价格更是亲民。

文旅美食区香气扑鼻。岗叉楼销售总监张路峰介绍，这几天卖得最好的当属温州特产和凉拌腱子肉、盐水鸡、盐水鸭，“每天到晚上七点半，就得补一次货。”德乡仪陇展区工作人员则表示，销售情况可观，大山香米、花生油、纯香菜籽油已经售罄，“性价比高，很受温州市民欢迎。”记者看到，现场不少展位前都围满尝鲜的消费者，边吃边买，烟火气十足。

今天是生活节最后一天开展，不妨带上家人来温州科技广场“扫货”，淘一份好物，尝一口老味道。

来 源：温州日报

原标题： 康养生活节好吃好逛好购 最后一天带着爸妈来看看

记者 陈佩蕾 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com