华境S车主投诉：提车仅两天，新款官宣上市了

温州都市报 2026-10-12 09:04:00

新能源车提车刚两天，官方就上市新款，新车变旧款是否属于消费欺诈？近日，市民陈先生向“温都帮帮团”反映了买车过程中的糟心事。他花175800元购买的华境S新能源车，提车两天后变成旧款，事后找门店协商赔偿无果，目前已向市场监管部门反映此事。

温州网讯 新能源车提车刚两天，官方就上市新款，新车变旧款是否属于消费欺诈？近日，市民陈先生反映了买车过程中的糟心事。他花175800元购买的华境S新能源车，提车两天后变成旧款，事后找门店协商赔偿无果，目前已向市场监管部门反映此事。

提车两天变旧款

消费者质疑商家“背刺”

今年8月21日，陈先生在位于市区牛山北路的华境汽车温州鹿城体验中心买了五菱旗下的华境S乾崑尊享版车型。当天，他在购车平台上下单，平台的交付信息显示“开始进入生产队列”。生产地在广西柳州，按正常生产与运输时间，预计30至40天交付。然而，9月7日陈先生收到4S店销售发来的信息称，有其他门店车主改变了购车计划，正好有配置一样的库存，可提前交付。陈先生欣然接受，于9月10日顺利提了车。

“当天销售还告诉我幸好早点买这款车，不然后面可能要涨价3000元左右。”陈先生说，当时他心里还非常感谢这名销售人员，能为他提前安排。没想到两天后，9月12日上午，五菱官方就发布了华境S“鸿蒙+”四款配置的新款车型。

从8月21日下定金，到9月10日提车，再到9月12日官方发布新配置车型，陈先生感觉自己被商家“背刺”了，为什么4S门店销售人员不提前告知，为什么这么巧有人改变购车计划，多出的库存车恰好在官方公布前两天交付，里面有没有猫腻？陈先生提出一系列质疑。

陈先生说，新款车对车机芯片、内存以及座舱系统进行了多方位升级，旧款车无法实现软件升级。交付后他曾向4S门店提出置换新款车，但门店表示不承担置换带来的相关损失，包括购置税、保险等预计2万余元。

多次协商无果

4S店回应“属产品正常更新”

10月8日，记者联系上华境S温州的这家4S门店，门店方面表示已与陈先生进行多次协商，但双方就补偿问题未达成一致。

该店负责人吴经理告诉记者，该车型常规交付周期确实为30-40天，提前交付是为满足客户尽早用车需求，该公司协调调拨全新现车后，告知客户提前提车，最终于9月10日完成提车。另外，厂家在9月12日发布车型增配公告，属于产品正常更新，厂家暂无相关补偿政策。

10月8日，记者致电华境S厂家上汽通用五菱汽车股份有限公司的官方电话，一名客服人员称，不同门店之间相互调车是常见的操作，调配车辆交付，门店和车主自行协商即可。官方官宣新款车型之前，会通知各地销售的4S门店，但不同城市的4S门店得知消息的时间也可能有差异。

多地出现类似维权

车主称利益受损

记者搜索网络发现，自9月12日华境S加推四款“鸿蒙+”配置车型后，许多旧款华境车主陆续展开维权。维权的焦点在于，新款车型发布，意味着老款车型停产，9月12日以后交付的车主可买到新款车，售价仅比对应老款高出3000元。

官方明确回应称，新旧车机硬件底层、线路布局不同，改装成本高、耗时长，且改装无法保证后续用车稳定性，综合评估不支持改制。

新款上市后老款二手车认可度下移，许多车主在维权时认为，厂家以及销售门店方面，在信息不对等的情况下，侵害了消费者的利益，涉嫌消费欺诈，且剥夺消费者的知情权。

律师观点

上海明梓律师事务所律师沈汇哲认为，法律上对于消费欺诈的认定是相对严苛的。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，此事关键在于经营者是否故意隐瞒了重要信息，并且误导了消费者作出错误的购车（提车）决定。如果经销商确实不知道车辆改款信息，自然不构成欺诈；反之，如何举证经销商在陈先生提车前就已经知晓车型改款的消息，是事件的争议焦点，也是消费者维权的最大阻碍。

站在消费者的角度，下单、确认提前提车时，可以书面要求销售确认，是否有改款、新款即将发布的内部通知，并留存相关记录。对于车企，虽然没有强制法律规定提前披露新车型，但更合理的做法，应当是提前通知经销商、消费者即将改款的消息，以便各方作出更理性的销售、购买车辆的决策。例如，小米汽车在2026年1月14日，公告“新一代SU7”的改款信息，并且提前停售旧款车型。如何更好地对车企改款行为进行规范，也是主管部门、汽车行业协会应当思考的问题。

来 源：温州都市报

原标题： 提车仅两天，新款官宣上市 华境S车主：提前提车“踩坑”了，信息不对称谁担责 4S门店：改款是产品正常更新，目前暂无补偿政策

记者 金晖

本文转自：温州新闻网 66wz.com