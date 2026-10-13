潮新闻 2026-10-13 09:49:04

近日，在温州世纪广场举行的“鹿壤同心·共富市集”上，来自四川阿坝州壤塘县的高原水果番茄“番巴拉”一亮相便成为全场焦点。这批从海拔3500米高原空运而来的番茄，不仅带来了高原的清甜，更串联起一条跨越千里的共富之路。

受访者供图

“连发了4次货，总共卖出去2000多斤高原番茄，根本来不及补货。”近日，在温州世纪广场举行的“鹿壤同心·共富市集”上，来自四川阿坝州壤塘县的高原水果番茄“番巴拉”一亮相便成为全场焦点。北京飞鸟农业科技公司总经理林胜财看着摊位前络绎不绝的市民，笑着说：“温州人对家乡帮扶成果的认可度太高了，市场反馈完全超出预期。”

这批从海拔3500米高原空运而来的番茄，不仅带来了高原的清甜，更串联起一条跨越千里的共富之路。

高原试种结出“金果子”

“番茄味很浓！”“甜度特别高，小时候的味道！”在市集试吃台前，不少市民品尝后纷纷点头称赞，随即掏出手机扫码下单。

壤塘县地处川西高原，生态洁净、日照充足、昼夜温差大，与番茄原产地南美安第斯山脉的自然条件高度相似，具备发展高品质果蔬的天然优势。但长期以来，当地虽有种植潜力，却因缺乏优质品种、稳定市场和自主品牌，难以形成规模产业。

转机出现在温州市鹿城区驻壤塘县帮扶工作队的调研中。工作队发现壤塘的土地、气候和水质非常适合种植优质番茄，随即引入北京飞鸟农业科技公司，并联合山东省农业科学院蔬菜研究所，从品种选育和市场开拓两端同步发力。

“鹿壤同心·共富市集”售卖现场

2025年，多方力量在小伊里农庄和中壤塘镇布康木达村开展3亩14个大棚的高原水果番茄试验试种，完成品种初筛与高原适应性摸底；2026年，在中壤塘镇布康木达村海拔3500米的基地，种植规模扩大到15亩40个大棚，开展小规模化设施种植。

经过两年高原本土驯化、品比筛选，科研团队从 20 份番茄种质资源中筛选驯化出适配高原气候的专属品种 “温壤红 1 号”。该品种耐寒耐低温、抗TY病毒，果形饱满均匀，夏季糖度最高可达12.6度，比平原地区番茄高出3至4度，具备进入中高端市场的品质基础。

进入多地高端水果市场

在今年9月初壤塘县举办的高原水果番茄品鉴会上，“温壤红1号”获得专家一致肯定。山东省农科院蔬菜研究所研究员侯丽霞评价，该品种品质优、含糖量高、耐寒性强，完全适配高原地区规模化种植与推广。

长在高原上的番茄 受访者供图

好品种要卖出好价值，品牌是关键。“我们公司长期向北京、上海等城市的中高端市场供货，在高端水果的推广上积攒了丰富经验。”林胜财告诉记者。依托壤塘独特的“壤巴拉”文化IP，他们打造了“番巴拉”高原水果番茄品牌，完成全品类商标布局，并推出高端礼装、家庭鲜食装、伴手礼便携装等产品体系。

目前，“番巴拉”番茄已小批量进入北京、上海、浙江、成都等地市场，颇受高端市场欢迎。此次亮相温州，是这一高原特色农产品首次面向温州市民集中展示。林胜财表示，基地计划持续扩大高原种植规模，进一步释放‘温壤红 1 号’产能，更好满足市场需求。

带动村集体和农户双增收

产业发展最终要落到群众增收上。在中壤塘镇布康木达村，高原水果番茄项目采用“企业主导、科技支撑、村集体参与、农户联动”模式，统一育苗、统一标准、统一管护、统一采收、统一品牌销售，保障品质稳定。

布康木达村驻村第一书记刘亚磊介绍，当前试种的15亩高品质番茄种植基地总产量预计可达5万斤，可为村集体经济增收25万元以上。基地还优先吸纳本地农牧民就近务工，参与育苗、管护、采摘、分拣包装等环节，带动群众在家门口实现稳定增收。

长在高原上的番茄 受访者供图

下一步，待技术体系完全成熟后，项目计划逐步推行农户大棚承包经营模式。由企业统一提供大棚、种苗、肥料和技术指导，并实行保底收购；若农户收益低于务工标准，企业按务工工资保底发放，降低群众参与风险，推动从“务工增收”向“自主经营增收”升级。

一颗小小的番茄，正成为连接东西部、助力共同富裕的“幸福果”。

来 源：潮新闻

原标题： 根本来不及补货！温州人在高原种出“番巴拉”

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com