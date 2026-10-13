不是紫菜汤！温州紫菜将有新喝法！还可能当化妆品和药品

温州日报 2026-10-13 09:13:00

近日，浙江省海洋水产养殖研究所水产品质量安全团队研发了一款以头水坛紫菜为原料的功能性饮品——坛紫菜蛋白饮品（试制品）。

坛紫菜蛋白提取液和冻干粉。

坛紫菜蛋白饮品（试制品）。

温州网讯 近日，浙江省海洋水产养殖研究所水产品质量安全团队研发了一款以头水坛紫菜为原料的功能性饮品——坛紫菜蛋白饮品（试制品）。

坛紫菜（Porphyra haitanensis）是我国南方沿海特有的经济海藻，富含蛋白质、多糖、藻胆蛋白及多种矿物质，具有较高的营养与药用价值。凭借得天独厚的海域条件和成熟的养殖技术，我省坛紫菜养殖产量长期位居全国首位。然而，受限于本地加工成本偏高、产品附加值偏低等因素，大量坛紫菜原料被江苏、福建等地的加工厂收购，导致我省坛紫菜产业链条延伸不足，不利于坛紫菜产业高质量发展。

为此，浙江省海洋水产养殖研究所以陆荣茂高级工程师为首的水产品质量安全团队，从去年6月正式启动头水坛紫菜蛋白饮品研发，以温州市洞头区采集的头水坛紫菜为原料，采用反复冻融、低温粉碎以及超声波辅助破壁相结合的方法对坛紫菜进行细胞破壁处理，再经过离心、过滤和低温冷冻干燥等方法获得坛紫菜冷冻蛋白干藻粉，100克鲜坛紫菜只能提取到约2.4克具有抗氧化功能的该种藻粉。

“团队接下来计划开发第二代坛紫菜藻红蛋白饮品，其主要功能定位为减轻酒精性肝损伤，发力突破纯化生产过程还比较繁琐、批量生产成本较高的问题。”陆荣茂告诉记者，目前该团队已和温州医科大学合作，在小鼠急性酒精性肝损伤模型中证实：藻红蛋白可显著下调酒精损伤小鼠血清水平，降低肝组织总胆固醇（TCH/TC）和甘油三酯（TG）含量，缓解肝脏脂质代谢紊乱；同时能减轻肝脏氧化应激损伤，阻断肝脏炎症级联反应，从而修复受损肝功能，相关机制研究仍在有序推进中。

当前，该研究团队还通过超声破碎、硫酸铵分级沉淀和层析柱纯化的方法，获得纯度为5.9的藻红蛋白，远超食品级纯度要求，未来有望应用于化妆品、医药和药品级领域。

来 源：温州日报

原标题： 浙江省海洋水产养殖研究所做长紫菜产业链 把鲜紫菜做成蛋白饮品

记者 周大正

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