温州日报 2026-10-13 09:13:36

10月12日，温州“青蓝新学”2026级班开班，48名新生代企业家入学，学员行业覆盖制造、商贸等多个领域。该班将通过专题授课、企业参访、座谈研讨等形式，探索民营企业代际传承与产业创新的可行路径，助力新生代企业家守业创新。

温州网讯 10月12日，温州“青蓝新学”2026级班开班，48名新生代企业家入学，学员行业覆盖制造、商贸等多个领域。该班将通过专题授课、企业参访、座谈研讨等形式，探索民营企业代际传承与产业创新的可行路径，助力新生代企业家守业创新。

据介绍，温州持续推进“青蓝接力”工程已有十年，随着越来越多青年接过经营接力棒，新生代企业家群体正不断壮大。数据显示，重点民企“企二代”接班意愿已从2010年的20%左右跃升至目前的75%，已完成接班的企业中，69%实现营收增长，超过79%推进转型创新。“青蓝新学”自2019年开办以来，累计培养核心学员160名，部分学员企业进入上市辅导期。

伴随人工智能、绿色低碳带来的产业变化，如何在传承中创新，在创新中超越，成为摆在青年经营者面前的共同课题，学员们期待借助学习，交流思路、寻找解法。归侨青年翁依妮是本届学员之一，海外求学与多年审计从业经历，让她对传统制造业转型有着切实体会。接手家族铝型材精密加工企业后，正在推进数字化标准化车间改造。“制造业很多核心经验藏在老师傅脑子里，人员流动容易造成技术流失。数字化改造就是要把隐性经验固化成标准流程，保障生产稳定、质量可追溯。”她希望依托学习平台寻找制造业数字化转型的落地办法。

瑾瑜集团总裁陈凯雷认为，新生代的难点是怎样在稳定原有主业的前提下拓展新赛道。“老一辈温商打下坚实的实业根基，我们既要接续这份实干精神，也要敢于突破固有思维，在传承中求新求变。”他希望借助学习平台和不同行业的学员交流企业治理、产业拓展的实操经验。

开班首日行程充实，学员一行前往新生代大厦参观膳食坊、观看《涅槃重生》首映，走进乔顿服饰生产车间与企业文化馆实地感受发展脉络。并赴泰昌集团考察，聆听主题分享，参与破冰与互动研讨，在思想碰撞中对接产业资源。

来 源：温州日报

原标题： 青蓝新学开班！新生代民企掌门人寻找产业新解

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com