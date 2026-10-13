潮新闻 2026-10-13 09:32:08

一颗纽扣，能玩出多少花样？在“中国纽扣之都”永嘉县桥头镇，纽扣正从服装辅料变身挂饰、耳环，从“按斤卖”到“按款卖”。这个有着42年历史的传统市场，正在“扣”出产业发展的新精彩。

一颗纽扣，能玩出多少花样？在“中国纽扣之都”永嘉县桥头镇，纽扣正从服装辅料变身挂饰、耳环，从“按斤卖”到“按款卖”。这个有着42年历史的传统市场，正在“扣”出产业发展的新精彩。

近日，记者走进纽扣市场，打包声、询价声、拉货车的声音此起彼伏，不少客商一进市场，就直奔柜台扫货。在雷宇纽扣门店里，陈列着上万款纽扣，客商朱晓静不到5分钟便选中了合意的款式：“一般也会找到他家，因为他家款式确实很多。”

像朱晓静这样“直奔门店”的客商，如今越来越多。但近年来，市场逐渐趋于饱和，产品更新节奏越来越快，这也意味着传统市场必须不断创新。可创新之路，究竟该怎么走？

在温州恒美合服饰有限公司门店，精致小巧的中式盘扣样式吸引了记者的注意，销售员叶炆琦拿起一枚精致的花扣展示道：“这种就是我们设计师做的高端花扣，可以挂在旗袍上当压襟，也可以挂在车内当装饰。”

作为桥头纽扣商贸城较早瞄准中式盘扣这一细分赛道的企业，恒美合纽扣不再局限于传统服装辅料的功能定位，而是不断拓展纽扣的装饰边界——点缀服装、化身挂饰、装饰品，甚至成为耳环上的点睛之笔。

除了中式盘扣，新奇的纽扣产品在纽扣市场接连面市。迈利达纽扣今年一口气研发了上千款新品，既有天然材质制成的果实扣、棉花扣等环保款，也有能驱蚊的蚊香扣、带香气的香水扣等等让人眼前一亮，还能用在箱包、鞋子、耳环等品类上。“不像以前说我们传统的纽扣，就是只钉在衣服上面，现在更多的是起到装饰作用。”浙江迈利达集团有限公司门市销售员陈小惠说。

凭借新款纽扣，迈利达部分产品一个款式、一个尺寸，单月销量就能达到200多万元，远销全国各地以及缅甸、印度、柬埔寨等东南亚国家。同等规格下，门店新研发的高附加值纽扣销售额最高可达常规传统纽扣的百倍。

市场倒逼之下，桥头纽扣产业加速转型，有人埋头研发新款，也有人果断走上机器换人的路子。26岁的“纽三代”陈泽豪几年前刚接班，最近正忙着“倒腾”3D打印技术，希望通过新技术打开发展新空间。陈泽豪给记者算了一笔账：传统树脂工艺从调色、打磨到抛光，实际时间成本要两到三天甚至更长，而3D打印几个小时就能完成。“3D打印技术可以把人工时间成本降下来，我们也可以腾出更多的时间和人力转去做研发、销售、拓展、品质提升等更能创造价值的事”。

从1984年诞生全国农村第一个专业小商品市场，此后数十年间，桥头纽扣产业一度占据全国近80%的市场份额。走过42年的桥头纽扣市场，正加快从传统辅料到时尚配饰转型升级，“扣”出大市场。

来 源：潮新闻

原标题： 一颗纽扣玩出万千花样 永嘉“纽扣之都”转型时尚配饰

记者：朱若冰 谷周乐 叶心如 谢甜泉 图源永嘉县融媒体中心

本文转自：温州新闻网 66wz.com