温州教育发布 2026-10-13 09:13:34

学习无时无处不在。在浙江，越来越多人正用自己的方式回答同一个问题：学什么，怎么学，究竟能学成什么样？10月17日，2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周，将在温州园博园·山水中国馆启幕。

学习无时无处不在。

它可能是奶奶第一次用手机和远方的孙辈视频，是返乡的年轻人把新技术带回田里，是孩子在一件展品前认真发问的那三分钟……在浙江，越来越多人正用自己的方式回答同一个问题：学什么，怎么学，究竟能学成什么样？

10月17日，2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周，将在温州园博园·山水中国馆启幕。

不分年龄，不挑场合，不必有基础,

这一天的所有课堂，向所有人敞开。

这一天，怎么逛？

1.活动启动主会场

时间：9:30—10:30。

上午9:30，活动周开幕式将在主会场举行。2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周将正式启幕；“百姓学习之星”与终身学习品牌项目代表将登台分享，讲述自己如何一路坚持学习。

2.三大社会大讲堂

时间：8:30-17:30。

无论几岁，都有属于你的一节课。活动当天，三个社会大讲堂全天开放，按年龄和人生阶段共开设15节现场课程——从高中到大学的人生方向指引，到孩子与家长一起动手的共学时光，再到长辈退休后的新兴趣、新朋友，全都安排在同一张课表里。

3.八大学习体验展区

时间：8:30-17:30。

集游、研、学、玩于一体，一路走一路学。以“好学温州·智享全龄”为主题，八大学习体验展区在活动当天集中亮相。

活动围绕开放教育、继续教育、瓯越美食、共富助农、人工智能、品质生活、非遗美学、家庭教育等八大板块，把“学”变成看得见、摸得着、能上手的事。尝一口地道温州味，看老手艺如何活在今天，跟新工具打个招呼，也不妨想想自己下一步还能学点什么。一圈逛下来，你会发现，学习从来不只是坐在教室里的事。

4.快闪课堂

时间：不定时开讲

逛八大展区的时候留意一下，每个展位都可能随时开出一节快闪课堂。没有固定时刻表，也不用提前报名，走到哪儿，碰上哪一场，就停下来听一会儿，开讲后随时可以加入。

5.研学打卡领学习礼

时间：8:30-17:30。

逛展区，集印章，领学习礼。

逛八大学习展区，参与研学打卡，集齐印章即可领取一份学习礼。既是一场游园，也把这一天走过的每一间“教室”，变成可以带回家的纪念。

走一圈，你还会看到这些！

展区之间，还有一处展陈，走一圈正好顺路。

这些展陈，讲的都是普通人的故事。

全国和全省“百姓学习之星”的先进事迹，看看别人是怎么把学习坚持成习惯的。

终身学习品牌项目的典型做法，一座城市、一个社区的学习经验都在其中。

国家、省市各类终身学习平台与学习路径推介，想学什么、去哪儿学，现场就能问明白。

全省各设区市的终身学习亮点集中亮相，用文字、图片和影像，带你看看各地各自的文化魅力与学习成果。

线下逛完，线上接着学。

“浙学通”把全省的学习资源装进手机——想学的课程、就近的课堂，扫一扫就能找到。

浙学通二维码

这一天，带上谁一起来？

带上家人、朋友，这一趟会更有意思。

这里没有旁观者，只有学习者。

带上孩子——让他在课本之外，寻找更多学习的乐趣。

带上父母——陪他们认识一群年纪相仿、还在认真学东西的朋友。

带上自己——给自己半天时间，看看你还会喜欢上什么。

带上邻居、同事、朋友——学习这件事，有人同行会走得更远。

人人皆学，处处能学，时时可学。

10月17日8:30-17:30，

温州园博园·山水中国馆，

期待你的到来。

来 源：温州教育发布

原标题： 2026年浙江省暨温州市全民终身学习活动周即将启幕

本文转自：温州新闻网 66wz.com