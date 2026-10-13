科技赋能、跨界破圈、消费焕新......温州康养时尚生活节勾勒银发经济新图景

温州日报 2026-10-13 07:59:53

10月12日，为期4天的2026温州康养时尚生活节落幕。这场“家门口的康养盛宴”在短短几天时间里快速汇聚人流，成为城中热事。涵盖衣、食、住、行各种需求，覆盖医、养、康、文、旅各大领域的众多展位在亮出新技术、新服务的同时，也向我们勾勒出温州银发经济高质量发展的新图景。

温州网讯 10月12日，为期4天的2026温州康养时尚生活节落幕。这场“家门口的康养盛宴”在短短几天时间里快速汇聚人流，成为城中热事。涵盖衣、食、住、行各种需求，覆盖医、养、康、文、旅各大领域的众多展位在亮出新技术、新服务的同时，也向我们勾勒出温州银发经济高质量发展的新图景。

科技赋能，银发经济“含金量”攀升

对于所有展会来说，硬核科技、智能装备都是最吸睛的项目。本届康养时尚生活节上，展商们带来的大批智慧养老“黑科技”同样让人大开眼界。但与以往概念性的“功能机”不同，此次呈现在温州市民面前的几乎都是已经融入生活场景、可“即刻下单”的“智能机”。

通过宽大防滑履带贴合台阶棱角，通过设备一步一级上下攀爬，机身俯仰角度可控，颠簸感十分微弱……温州弘扬管家服务有限公司展示的电动爬楼机引来了许多参观者问询。“以前住在无电梯老旧小区，腿脚不便的老人要送医看病，往往要三四个家属合力抬运。如今通过爬楼机，仅需一名操作者就可以完成全部运转工作。”该公司高级陪诊师翁巨飚告诉记者，这项爬楼机助行项目已经落地温州各县（市、区）。生活节期间，该公司每天都向市民派发大量预约卡片。

拉一下呼叫器，设备那头立刻传来工作人员的问询声。如遇突发状况，值班人员将第一时间通知家属、社区网格员，乃至联动120急救。这是温州电信主题展馆的114“一键通”居家养老服务平台给出的演示，该项目展示的物联养老监护大屏显示，如今共有12.5万户用户正在应用这一智慧守护技术。

老人如何训练平衡能力防止跌倒？北谷·温州瓯悦康养中心展位用一种融合了体感游戏的智能平衡评估设备评估老人的平衡能力，并给出训练方案；脑卒中、脑损伤、偏瘫患者如何完成从前期无肌力到后期负重训练，上海悦心健康集团展位上，几台康复机器人引导患者写字、行走，让人新奇不已。

从人工智能到无人驾驶、柔性机械等越来越多的硬核科技被平移到了各种养老场景之中，智能装备的操作方式越来越简单，一个个全新的智慧场景正深度融入于温州市民的生活圈之中。康养时尚生活节所映射的，正是温州银发产业从“老有所养”迈向“老有智享”的蓬勃气势。

跨界破圈，本土产业“含银量”凸显

银发经济从粗放式供给向着精细化消费生态快速演进，正在带动越来越多的行业、企业提升“含银量”，拓展银发市场。本届康养时尚生活节上，温州本土产业给我们带来了不少惊喜。

温州华仕福健康科技有限公司带来了他们所生产的6种无障碍扶手套装，便捷、可折叠、自锁、杀菌甚至于智能化……展现了他们对于适老产品的深耕成效。据介绍，华仕福的母公司滨丰模具是一家专注模具制造20余年的企业，近年感受到银发经济的巨大潜力，正式以无障碍扶手为突破口创立了“华仕福”品牌。“银发行业是一场马拉松长跑。”该公司总经理陈平说，公司对于银发经济的布局规划甚至已经做到了2035年。

智能锁行业的龙头企业凯迪仕带来了适老化智能锁，不仅可以通过3D人脸识别和指静脉解锁解决老人忘带钥匙、指纹磨损等痛点，还提供子女远程视频监控、门外安全可视化等功能。

本土的科技企业也不甘落后，来自中国（温州）数安港的温州鲲步机器人有限公司带来了他们推出的外骨骼装备“千步稳”踝关节训练器。这款产品轻便到只有380克，纯机械结构、无需电池，患者可独立完成穿戴，在鞋外侧完成运动康复。该公司运营总监吴楷说，温州医工结合的核心优势，让鲲步机器人在布局银发市场上抢到了先手。

鹿城、泰顺、永嘉、瓯海、苍南等县（市、区）展馆都亮出了各自的全域康养主题，如泰顺主打的“农业+康养+养老+文旅”融合发展路径，苍南“养老服务提质、旅居业态升级、适老产业创新、银发市场拓面”成果等。放眼温州全域，银发产业都呈现出了从家庭消费转向体系化民生工程、从单一家庭自主防护到全域化统筹的发展新趋势。

踩着时代的节点，从康养、医疗、文旅到温州制造，银发经济与本土产业加速融合，正成为当下的一大热点。积极拥抱这一万亿级大市场，温州产业的“含银量”正在日益凸显。

“老年轻了”，银发消费“含新量”十足

节俭、怀旧、科技恐惧……在一些人的刻板印象中，银发经济的消费主力是这样的一种标签。但走进康养时尚生活节会场，你便会快速扭转这一印象——这届消费者“老年轻了”。

两家与美容护理相关展位的体验席始终保持爆满状态，进行脸部护理的人群中男性常常多于女性。67岁的刘先生体验了面部修饰服务，他笑着对记者说：“年纪越大，越是要重视形象管理。”

从机器人到各种智能设备的“尝鲜”，老人们总是兴致盎然，智能化轮椅、外骨骼设备等，询价、下单络绎不绝。

个性化旅游路线规划、中高端养老体验预约，让相关公司展位上的工作人员始终保持忙碌。

浙江省第四届老年时装艺术展演大赛、“一县一赛”银龄风采展等“赛事+文旅”“赛事+银发消费”的融合，让科技广场的主舞台前人潮涌动。

新技术、新消费、新应用的不断落地吸引了越来越多的年轻人成为银发经济从业者，他们带着当下流行元素与银发族不断碰撞，令两大人群的消费边界不断消融，也让银发消费场景越来越呈现“年轻态”。

这或许便是银发经济活力四射的最大驱动力吧。

来 源：温州日报

原标题： 科技赋能、跨界破圈、消费焕新......温州康养时尚生活节勾勒银发经济新图景

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com