温州日报 2026-10-13 08:16:00

日前，苍南县东部制水厂通过竣工验收，由试运行转入正式运行。这座投资概算5.4亿元、日供水能力12万吨的现代化水厂，接替金乡、宜山、钱库三地老旧水厂，将惠及苍南县江南垟片区5个乡镇近30万人口，推动苍南东部供水从“单点保供”向“全域优供”转变。

温州网讯 日前，苍南县东部制水厂通过竣工验收，由试运行转入正式运行。这座投资概算5.4亿元、日供水能力12万吨的现代化水厂，接替金乡、宜山、钱库三地老旧水厂，将惠及苍南县江南垟片区5个乡镇近30万人口，推动苍南东部供水从“单点保供”向“全域优供”转变。

苍南县东部制水厂

位于钱库镇的苍南县东部制水厂，混合絮凝池、平流沉淀池、清水池依次相连，清水沿管网平稳输送；智慧水务平台上，源水、制水、输配水生产数据实时上传，异常情况自动预警。据介绍，该厂占地约55亩，按浙江省现代化水厂标准建设。

该水厂的投运，不是简单新增一座水厂，而是对苍南县域东部“小、散、弱”供水格局的系统重塑。例如金乡老水厂始建于1992年，日供水能力仅1.3万吨；钱库制水厂始建于1991年，设计日供水能力1.5万吨。设备老化、工艺滞后，金乡等地居民曾反映，一到夏季就担心水压不稳。

改变从并网切换开始。今年6月25日凌晨，东部制水厂进入试运行，金乡老水厂全线关停，8.5万群众用水实现无感切换；7月30日凌晨，宜山水厂关停，东部制水厂承接全镇约2.7万户居民供水；8月26日凌晨，钱库镇完成管网切换，运行数十年的钱库制水厂正式关停。这三场作业均实现“零停水扰动、零水质波动、零群众投诉”。

温州市公用事业发展集团苍南水务有限公司相关负责人介绍，依托温州市公用事业一体化改革部署，苍南水务构建“集团统筹、公司主责、专班落实”三级联动机制，制定“一管一案”切换方案，选择夜间用水低谷施工，实行24小时动态监控，应急队伍和设备全天候备勤，实现老厂关停、新厂启用“无感切换”。“群众拧开水龙头，只感到水更清、水压更稳。”

新水厂带来的不只是水量的变化。东部制水厂覆盖金乡、钱库、宜山、望里、炎亭5个乡镇。水源统筹吴家园、挺南、护法寺、珊溪等水库，形成多水源互补备用格局。制水工艺上，率全市之先新增“预臭氧＋臭氧活性炭”深度处理，出厂水质全面优于《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 智慧化管控也同步跃升，厂区配套智慧水务平台，可实现源水、制水、输配水全流程实时监控与智能调度，异常自动预警，供水韧性和抗风险能力显著增强。

据介绍，苍南水务将持续深化东部制水厂精细运行，常态化开展水质抽检、智慧管网巡检和隐患排查，优化多水源联动调度，有序推进炎亭镇、望里镇供水管网切换，加快实现江南垟片区“同网、同质、同价、同服务”。

来 源：温州日报

原标题： 苍南东部制水厂通过竣工验收 江南垟片区30万群众同饮优质水

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com