潮新闻 2026-10-13 09:45:41

温州多个部门合力推动轨道交通场景开放，让这款“AI+多机协同”产品在温州市域铁路S1线车辆上完成15万公里“试跑”，产品通过装车运用考核评审，如今该产品顺利走向全国市场，已中标或应用于青岛地铁、长沙磁悬浮、南通地铁、重庆轨道、杭州地铁等众多项目，实现规模化量产。

晚上十一点半，温州S2线汀田车辆段，检修库的灯亮起来，结束一天工作的列车陆续“回家”。

一台无人机从自动充电桩平稳起飞，精准悬停在车顶上方，扫描车顶外观及关键部件。车底，轨道机器人潜入检修地沟，摄像头对准车底螺栓和管线。车厢里，机器狗踩着步子往前走，环视车内情况。车身两侧，还有一组具身机器人巡视。“360度全方位巡检都交给机器人，检测数据实时回传。”温州市铁投集团运营分公司车辆部部长张冠男介绍。

记者 刘琨 摄

只检车底，机器人用时30多分钟，在过去这个数字是4名检修工耗费2小时。如果要爬上近3层楼高的车顶巡检，检修工还要全副武装，直面27.5千伏高压接触网，“光想想就有些紧张”。

支撑这套“AI+多机协同”检测体系的，是温州铁投把S2线的检修场景开放出来，给机器人当试验场。由此，S2线车辆段每年可精简日常维保近2万个工时，列车一级修周期预计可从2天延长至8天。

记者跟随检修工张师傅进行了一趟人工作业的流程。我们从车底检修地沟进入，全程仰头目视，目标是要检查车底每一颗螺丝钉是否拧紧。为了方便确认螺丝状态，每颗螺丝上都事先用彩色笔在螺丝和螺帽之间标记了防松线，如果没有拧紧，防松线就不能对齐。可当我仰头看时，就懵圈了，因为车子在外行驶一天，彩色线和螺丝都被黄褐色的尘土蒙上，不擦干净就没办法辨别。于是，我们便保持着仰头和抬手的姿势边走边巡查。没一会儿，就觉得脖子和手酸了，难以支撑了。

“一台牵引变压器上的螺丝，有上几百个，每一颗都要看。而光车底，这样的螺丝就有好几千颗。”张冠男说，人检难免疲惫，检测精准度难以量化。现在的日常巡检由系统根据检修计划自动生成工单，派发给机器人、无人机和机器狗。车厢内，机器狗检测车厢异物、灯带故障、PIS屏异常、灭火器欠压等异常，单列车检测时长30分钟，准确率95%。车顶由无人机替代人工登顶，搭载激光雷达和视觉传感器检测高压部件，在弱GPS环境下自主巡检，单列车检测时长8分钟，准确率超95%。还有360全景检测系统在列车入库时对列车像拍CT一样给全车拍照检测。所有设备数据汇入自研一体化平台，统一格式、统一入库，再结合图像样本库匹配识别，形成了“360全景初检+机器人无人机异常定检+人工复核”的三级体系。

记者 刘琨 摄

温州开放轨道交通场景布局“AI+多机协同”检测项目，为中国中车、大疆、宇树等企业的产品提供真实场景验证，让具身机器人成为全能检修工，把场景变成机器人的试验场。截至目前，项目研发了13个通用模型覆盖11类常见故障，针对雨天、反光等特殊工况开发了9个专用模型，误报抑制率80%，整体准确率超99%。模型可以自由组合，适配不同车型，其他需要人工目视检查的行业也能快速移植。

不止如此，检测所得数据本身也成了产品。这套系统支撑的列车健康监测数据产品，以每年50万元对外提供数据服务，是全市国企首单进场全流程数据产品交易，2025年又完成全市首单数据产权登记。

这些成果背后，是温州以开放场景牵引技术迭代的一套完整逻辑：不是简单给企业一块试验田，而是让新技术在真实环境里跑通、迭代、走出去。据悉，温州市铁投集团已将上述路径固化为完整的中试验证服务体系，为新产品、新工艺提供熟化支撑，尤其为温州本地产品“走出去”提供有力保障。温州本土企业瑞立集团自主研发的“轨道车辆无油风源系统”，解决传统有油风源系统需要定期更换滤芯、过程繁琐，还会缩短车辆寿命的问题，为列车刹车提供空气制动力。这一系统此前被认定为浙江省首台（套）产品，但摆在产品上市面前的是一道“死循环”：没有应用业绩，就进不了招投标；进不了市场，就永远没有业绩。

为此，温州多个部门合力推动轨道交通场景开放，让这款产品在温州市域铁路S1线车辆上完成15万公里“试跑”，产品通过装车运用考核评审，如今该产品顺利走向全国市场，已中标或应用于青岛地铁、长沙磁悬浮、南通地铁、重庆轨道、杭州地铁等众多项目，实现规模化量产。

来 源：潮新闻

原标题： 温州把整条轨道交通线，开放成了场景试验场

记者 周琳子

本文转自：温州新闻网 66wz.com