2026青科会探营：以新质生产力奔赴未来

温州晚报 2026-10-14 09:16:00

昨天，2026世界青年科学家峰会（以下简称“青科会”）媒体探营活动在温州举行。来自中央及省市级媒体的记者与海外传播官分赴三条线路，走进产业一线，把目光从会场投向实验室、孵化器和企业，从一个个创新故事中，探寻温州如何培育新质生产力，以创新之力奔赴未来。

在中国（温州）数安港，记者团和海外传播官在体验脑控赛车。

温州网讯 昨天，2026世界青年科学家峰会（以下简称“青科会”）媒体探营活动在温州举行。来自中央及省市级媒体的记者与海外传播官分赴三条线路，走进产业一线，把目光从会场投向实验室、孵化器和企业，从一个个创新故事中，探寻温州如何培育新质生产力，以创新之力奔赴未来。

作为由中国科协、浙江省政府以及世界青年科学家联合会共同打造的面向全球青年科学家的高端平台，青科会自2019年落地温州以来，持续推动科学交流与地方发展相互连接，不断释放出显著的“溢出效应”。

中国（温州）数安港：

让创新有舞台，让AI用得起

走进中国（温州）数安港，媒体采访团的探营从一次特别的“驾驶”体验开始。

在领头扬科技（温州）有限公司展出的脑控赛车前，记者们戴上头环，无需手握方向盘，便能用专注力控制赛车：注意力越集中，赛车跑得越快。这款用于测试学生专注力的产品，目前已走进温州30多所学校。

从课堂到天空，园区内企业的创新各有方向。今年7月刚成立的温州旭航科工有限责任公司，展出了自主研发的航空涡喷发动机，它们主要应用于靶机、巡飞弹及高速特种无人机等设备。“选择数安港，主要看重这里成熟的科创生态与孵化能力。”温州旭航科工有限责任公司研发部部长兰佳哲说。

既为创业者提供成长空间，也为企业使用AI降低门槛。展厅内，“词元天下”平台吸引了记者们的目光。它汇集大模型和算力，让企业不必逐一对接AI厂商。目前，平台已接入豆包、千问、Kimi等210多款大模型。“通过智能调配资源，可降低企业10%—30%的AI调用成本，让企业用AI像用水用电一样方便、透明、省钱。”瓯海区数安港管理服务中心负责人戴婷婷介绍。

自2022年5月开园以来，园区围绕数据开发利用中的合规、技术和市场难题，探索政府主导的数据安全合规体系，创新推行数据合规评审、数据产权、数据知识产权、数据资产“四证同办”。依托青科会等平台，数安港集聚数字青年人才超万人，优必选、光粒科技、天翼低空等一批头部企业相继落地。目前，园区累计注册企业1647家，获批18项国家级试点，并与66个城市签约合作、与22个城市实现数据互联互通。

浙江大学温州研究院：

为材料穿上“保护衣”，让科研成果变现

一种新材料，能给显示屏带来什么变化？“简单来说，就是让‘红的更红，绿的更绿’。”在温州锌芯钛晶科技有限公司，总经理陈兰兰用一句通俗的话，向媒体采访团介绍钙钛矿发光量子点材料的显示效果。

温州锌芯钛晶科技有限公司成立于2021年，由浙江大学温州研究院孵化，专注钙钛矿发光量子点材料的研发、生产与应用。这种能够发光的纳米材料，可应用于新型显示、健康照明、印刷电子、智慧农业等领域。目前，企业已建成全球首条全固态量子点生产线，成功导入TCL、海信、长虹等企业的供应链，同时与中国眼谷共同研发干眼症治疗仪、防蓝光眼镜、护眼手机贴膜等一系列创新产品。截至目前，公司累计销售额突破3亿元。

作为青科会重要的成果转化展示窗口，浙江大学温州研究院聚焦新材料、数字技术、生命健康三大领域，已建成21个研发中心，引育科创企业30余家，建成10余条产线，推出40余款科技产品，引育企业总产值突破7亿元。

世界青年科学家创业孵化器：

当好“连接器”，为技术找资金、找市场

有了技术，如何找到资金、客户和成长空间？走进世界青年科学家创业孵化器，媒体采访团从青科基金管理合伙人、维度资本联合创始人张泽的讲述中，了解科研成果走向市场的过程。

“为了让科技成果与产业需求的匹配更加精准高效，我们已为上百家企业建立专项青科成果对接群。”张泽说，“比如服装企业，我们就围绕着服装产业的上下游，筛选出与之匹配的技术成果项目对接给到企业负责人。”在这种精准对接下，企业能够更快速地获取创新资源，把握产业升级方向。

在他看来，青科基金和孵化器的价值，不只是提供资金，更在于当好科学家与企业家之间的“翻译官”和“连接器”。纳百川新能源的成长，是这条路径的一个缩影。从青科基金投资，到孵化器提供服务，再到技术联合攻关、产业资源对接，企业于2025年12月成功上市。张泽介绍，2026年还有3至4个已投项目处于IPO进程中。

截至2025年12月，青科孵化器储备科技成果7566项，孵化企业89家，总产值21亿元，推动20个产业化项目、40余项成果转化。举办硬科技投融资大会等品牌活动，收集企业技术需求293项，开展30场对接会，促成超10亿元投资意向。同时，青科基金一期2亿元现已投完。

“人工智能、机器人、算力芯片……这些都是我们今年极其青睐的领域。另外，今年我们还期待在青科会上看到更多95后，甚至00后的青年科学家。”张泽说。

中国（温州）新光谷：

追光而行，打造激光光电完整产业版图

中国（温州）新光谷坐落于温州湾新区，规划总面积约158.48平方公里。在空间布局上，新光谷打造“一心两区三片”的发展格局，打通从光子基础研究、科研攻关到产业落地的全链条。

新光谷“一心”为省激光智能装备技术创新中心。作为省激光智能装备技术创新中心运营主体，浙江摩克激光智能装备有限公司聚焦高功率激光智能制造技术、激光精密制造技术、高性能激光器与光电器件技术三大领域。

采访团的问题一个接一个：“可产业化的成果有多少？”“青科会给你们带来了什么？”“AI如何赋能新光谷？”浙江摩克激光智能装备有限公司副总经理曹宇表示，近年来，温州把激光作为重要方向布局，办峰会、请专家，结识了中国工程物理研究院等国内顶尖单位，并建立长期合作。“青科会就像一张请柬。我们把人才请进来，不只见我们几个人，还让他看我们的平台、看我们的青年同事、看温州的产业土壤。”如今浙江省激光智能装备技术创新中心已总结了14项可以产业化的成果，也希望此次能借着峰会找到成果转化的伯乐。

新光谷的底气，不只在实验室。2013年，温州激光与光电产业集群被科技部列为全国首批创新型产业集群试点；2023年，随着浙江省激光智能装备技术创新中心揭牌、新光谷规划正式发布，温州激光光电产业迈入加速发展新阶段。

沿产业链，新光谷招引落地布居光子、特普创等一批光子赛道企业。“两区”承担孵化和加速功能，温州激光与光电子协同创新中心与北京大学共建北大—温州激光与光电子联合研发中心；2023年，由中心引进的金融人才团队发起设立雅榕创投，以产学研协同模式孵化企业11家。其中，浙江法拉第激光科技有限公司专注量子科技领域高端稳频激光器研发生产，已成为国家级专精特新“小巨人”企业。

截至2025年，新光谷已经集聚激光光电企业300家，规上企业超过141家，年总产值230亿元，汇聚E类人才132人。一束光，正在照出一个更大的产业版图。

中国（温州）智能谷：

逐智而上，搭建AI创新转化生态圈

从“追光”到“逐智”，采访团随后来到中国（温州）智能谷。这里布局具身智能、智能医疗、智能安防、智能穿戴、AI教育和AI文创六大领域，同时引进智能传感器、智能软件、基础数据服务企业，完善产业配套。目前，已集聚18个高能级科创平台，入驻企业超过1000家。

“青科会给智能谷带来了什么？”面对记者的提问，鹿城区智能谷发展服务中心党组副书记、副主任单海峰，讲了三个关键词：桥梁、影响力、视野。

“青科会是一个具有国际影响力的科技盛会，给我们搭建了一座桥梁。”他说，通过这个渠道，智能谷与国内外人工智能领域的项目、人才建立了对接渠道，也引入了一些新创企业和人才。

第二，是扩大影响力。“通过这个平台，我们展示了智能谷的建设成效、发展人工智能产业的优势和潜力，让更多人认识智能谷，也为后期产业建设、项目招引、人才引进提供了支持。”单海峰说。

第三，是提升视野。“我们联合一批高端人才、专家学者面对面交流，我们团队的专业视野、国际视野都得到了提升，能更接轨人工智能产业最前沿的趋势。”单海峰说。

单海峰介绍，智能谷深耕温州制造业，未来发展方向就是让项目落到真实需求里“。我们协同泵阀、电气等温州优势产业，做好企业需求收集汇总，形成需求清单、业务清单，向高端人才和项目开放。”峰会期间，这些清单会成册，与人才、项目现场对接，让人才知道到这里能做什么，也让企业知道AI能帮什么。

本届青科会，智能谷还将联合中国人工智能学会，举行人工智能数字创新大会和大赛，并以“1+N”形式开展一系列常态化项目路演活动，让更多英才在智能谷对接、创新创业。

浙江金田高分子材料研究院：

青科会结缘，民企自建新型研发机构

“我们来看这组板材膜，这是研究院与温州豪格防伪科技有限公司合作BOPP塑料纪念币薄膜项目，为高精度印刷与防伪需求提供基础材料方案，助力本地企业对接中国集邮有限公司等终端客户。”在浙江金田高分子材料研究院的展厅内，研究院资深工程师、博士胡卓荣一边展示着纪念币一边介绍道。

2019年首届青科会，通过温州市科协牵线，金田新材董事长方文彬结识中国科学院院士杨玉良。2021年，在杨玉良的鼓励和指导下，金田联合另外两家民企，自筹2000万元成立浙江金田高分子材料研究院有限公司，邀请杨玉良担任首席科学家，成为温州首家由民企全资控股的新型研发机构。

一次相遇，由此转化为长期合作。依托院士团队技术支撑，研究院聚焦高性能高分子膜材料研发和高端进口材料国产化替代，配备材料检测、性能测试及中试设备，搭建“实验室研发—中试验证—企业落地”的服务通道。新材料先在实验室研发，再经过中试检验工艺和放大生产的可行性，最终走向企业应用。

这条通道，让企业需求能够更快得到回应。近年来，金田塑业在国产原料和母料替代、高功能膜等领域取得新突破。

“我们成立不过五年，但已经跑出了自己的节奏。”研究院办公室主任杨守雅说。从研发一种材料，到解决客户的一类问题，研究院的作用逐步延伸至产业链。目前，研究院已主导制定1项国家标准、5项行业标准，形成15项可落地、可产业化的成熟核心科技成果。自成立以来，累计实现科技成果产业转化产值3亿元，2025年实现账面盈余超1100万元。多项自研高性能隔膜、功能性环保膜材料技术已批量供给新能源、食品包装龙头企业，替代多款进口膜材产品，帮助合作企业原材料采购成本下降15%—30%。

来 源：温州晚报

原标题： 2026青科会探营：以新质生产力奔赴未来

记者 薛样洋 谢施琦 张嫣彬/文 潘祝平 张衡 陈静/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com