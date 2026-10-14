温州日报 2026-10-14 08:26:36

昨天上午，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在温州瓯海奥体中心拉开战幕。来自全国各地的500多名年轻的“武林高手”齐聚瓯海同台竞技，以武会友，集中展现中华武术刚柔并济的独特魅力。

昨天上午，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在瓯海奥体中心体育馆开赛。来自全国各地的500多名年轻的“武林高手”同台竞技，以武会友，集中展现中华武术刚柔并济的独特魅力。郑鹏 陈明铭 摄

温州网讯 乐声骤起，拳脚生风，衣袂翻飞，招式利落。昨天上午，温州瓯海奥体中心内劲力奔涌、喝彩不断，2026年全国武术套路冠军赛（自选项目赛区）在此拉开战幕。来自全国各地的500多名年轻的“武林高手”齐聚瓯海同台竞技，以武会友，集中展现中华武术刚柔并济的独特魅力。

赛事首日进行男子长拳、女子南拳、男子太极拳、男子枪术、女子棍术和女子太极剑6个项目的角逐。在为期4天的赛程中，选手们将围绕27枚金牌展开激烈争夺。

赛场上，长拳选手闪转腾挪、刚劲舒展；南拳选手步稳势烈、短促有力；太极拳参赛者动静相生、行云流水……一招一式间，武术的韵律之美被展现得淋漓尽致，看台上，不时传来阵阵掌声、喝彩声，武术爱好者、亲友团等频频举起手机，记录下一幕幕精彩瞬间。

刚刚获得名古屋亚运会武术套路女子南拳南刀全能金牌的张雅玲亮相赛场，并夺得首日的女子南拳项目冠军。谈及武术，她表示希望借助赛事平台加强交流学习；谈到对温州的印象，则露出轻松的一面，她笑着说：“早就听说温州鸭舌很好吃，这次来也很想尝一尝。”

温州是“武状元之乡”“南拳之乡”，也是传统武术的“冠军摇篮”，先后走出毛娅绮、吴佳凝、方子健等一批武术套路世界冠军。近年来，瓯海区坚持把武术作为特色优势体育项目重点培育，积极探索“赛训一体、体教融合”的传统武术发展路径，推动温州体校武术套路队落户中小学校，让传统武术走进校园、融入日常、面向未来。

未来三天，参赛选手将继续向金牌发起冲击。赛事期间，瓯海已向各地来宾发出邀请，欢迎大家在比赛之余走走看看、品尝美食，亲身感受“千年瓯韵 时尚潮城”的独特魅力。同步开启“一张机（车）票游瓯海”等优惠活动，为前来观赛、旅游的市民游客提供更多便利与优惠体验。

来 源：温州日报

原标题： 武动瓯海 500余武林高手温州展“绝活”

记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好

本文转自：温州新闻网 66wz.com