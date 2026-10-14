温州都市报 2026-10-14 09:16:00

近日，浙江工贸职业技术学院美育实践中心启用，标志着该校美育工作迈入阵地化、场景化、常态化发展新阶段。

温州网讯 近日，浙江工贸职业技术学院美育实践中心启用，标志着该校美育工作迈入阵地化、场景化、常态化发展新阶段。

美育实践中心是该校落实“瓯印记”三年行动计划、深耕非遗美育建设的重要载体。该中心立足瓯绣、瓯塑、瓯窑、木活字、蓝夹缬五大瓯越非遗资源，依托工业设计、鞋类设计与工艺、数字媒体技术、动漫制作技术等数字创意设计专业群优势，打造集课程教学、实践实训、展览展示于一体的综合性美育实践平台。

活动现场，传统手工艺实训区内氛围热烈。非遗导师现场示范教学，蓝夹缬文创制作、瓯绣、瓯塑、瓯窑、木活字等体验项目同步开展。民族学生与留学生动手实操，近距离感受瓯越非遗深厚文化底蕴。数字艺术创作区内，师生借助数字技术活化国风文化，同学们进行IP插画绘制、传统元素再创作，用青年创意为传统文化注入时代活力。美育成果长廊集中展出师生非遗手作、数字艺术作品以及历年美育优秀成果。

该校党委书记张志东表示，接下来要推动静态展陈空间向技能育人场景转型；持续挖掘非遗美育育人价值，抓实新生美育实践，发挥平台文化传播功能；深挖非遗文化内核，讲好美育育人故事，对照“瓯印记”行动方案任务清单，系统梳理美育案例，推动各项美育工作落地落细。

“浙工贸”获批第六批中国工艺美术大师传承创新基地院校，引进大师工作室资源，依托国家级非遗传承人王春红教授打造“三瓯一木”等传承工作室。该校牵头举办非遗美育展，发起成立温州高校非遗美育联盟，持续拓展非遗育人阵地。

在课程建设方面，“浙工贸”构建“三维融合、数字赋能”美育课程体系，开设16门公共艺术选修课，引入20余门国家级艺术精品在线课程。立足本土文化开发红色美育、非遗美育特色课程，出版《浙南烽火》《温润中国》校本教材，打造《瓯绣艺术入门》等5门非遗课程，形成“非遗为根、艺术为干、思政为魂”课程矩阵。目前，该校师生完成的瓯绣等作品获5项省级工艺美术金奖，作品走进博物馆、亮相国际书展，完成“作品、产品、藏品”转化。

来 源：温州都市报

原标题： 非遗+数字赋能！“浙工贸”美育实践中心启用

记者 姜瑾瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com