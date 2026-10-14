桂花闻香刷屏，你get了吗？有人寻到新商机

温州都市报 2026-10-14 10:15:00

记者走访了解到，许多商家以桂花为主题相继推出相关糕点、饮品，美食+文旅的“桂花经济”模式开始走俏。

温州网讯 最近两天走在市区街头，有没有闻到桂花香？昨天，许多温州市民的朋友圈已经开启了寻桂之旅，市区马鞍池公园、杨府山公园等地均成为热门打卡点。

记者走访了解到，许多商家也以桂花为主题相继推出相关糕点、饮品，美食+文旅的“桂花经济”模式开始走俏。都说十月桂花满城香，今年的第一缕桂花香如约而至，这份“秋日限定”已悄悄钻进了这座城市的晨昏与烟火中。

市区各大公园成赏桂热门打卡点

这几天，网络平台中“过肺式闻桂花”上了热搜，意思就是站在桂花树下深度呼吸，闻桂花香的一种夸张体验方式。昨天上午，记者走访市区马鞍池公园、九山公园，看到桂花缀满枝头，许多市民游客驻足，捕捉秋日美景。数名年轻人正在树下体验“过肺式”闻花香的一幕。

在马鞍池公园，一名来温州游玩的北方游客告诉记者，她从网络上搜索到“寻桂”攻略，闻着桂花香一路找到了这里。因为北方城市很少能见到桂花树，这次来温州恰逢桂花开，感到非常幸运。

记者从鹿城区园林绿化管理中心了解到，市区的桂花种植比较集中的点主要分布在各大公园，涵盖金桂、丹桂、银桂、四季桂四个品种。

马鞍池公园内共有200多株桂花树，杨府山公园内共有1500多株桂花树，分别分布在公园各条园路边、盘溪廊和植物迷宫等景点。九山公园最佳观赏点位于九山书会西面的公园大草坪两侧，有两条桂花小道，近百米的小路两旁以丹桂为主，共有40株。华盖山公园最佳观赏点位于华盖广场，共有64株，以丹桂、金桂为主。此外，景山公园、翠微山公园、江滨景观带、江心屿等地也是热门打卡点，在温州园博园内也能闻到桂花香。

除了市区各大公园，市区新城大道、机场大道等主干道两侧种了不少桂花树，大罗山上也分布着桂花树。鹿城区园林绿化管理中心相关园林专家介绍，桂花分初开期、盛开期这两个重要阶段，盛开时摄影效果最好，但从“闻香”的角度来看，还是初开期最好，此时香气浓郁。一般桂花的花期能持续一个星期左右，也就是说，本周是温州市民的最佳赏桂期。

一缕桂花香解锁增收新经济

作为“丹桂之乡”的乐清龙西乡、仙溪，以及永嘉大若岩、文成寨山公园、雁荡山灵峰景区等地，同样是秋日赏桂打卡的好去处。

楠溪江畔的永嘉书院，地处国家4A级旅游景区楠溪江核心区域，这几天，桂花香成为吸引游客赴秋的流量密码。景区运营经理杨荣永告诉记者，书院内也栽种了不少桂花，但分布较为零散。“桂花以闻香为主，整体花期较短，近期多数游客都是奔着赏桂来的，游客量相比前段时间有所增加。”

漫山桂花香不只供人观赏，小小的桂花，也为不少市民带来实实在在的秋日收获。在瓯海区茶山街道罗胜村，这座坐落于大罗山的村庄，当下道路两侧的桂花树正迎来盛花期。茶山街道罗胜村党支部书记、村委会主任李崇友告诉记者，当地桂花种植规模达上千亩。早在上世纪九十年代，桂花市场行情较好、售价高，村民便将园地大量改种桂花，不少桂花林近乎自然野生状态，眼下正值桂花盛放期。

“再过五六天，村民们就要开始‘打桂花’了。”李崇友介绍，所谓 “打桂花”并非用力敲打，而是轻敲采收：村民手持长竹竿轻摇花枝，树下铺好油布承接花瓣，一人敲打、数人配合收集。采收下来的桂花晒干后，按照品相每公斤售价可达100至200元；鲜桂花还可制作桂花糕点、桂花酒等食品、饮品对外销售，帮助村民增收。

与此同时，记者走访发现，不少商家以桂花为主题相继推出相关糕点、饮品，美食+文旅的“桂花经济”模式走俏。市区多家咖啡店、奶茶店近期推出桂花主题秋季限定饮品。位于市区公园路的瑞幸咖啡门店，半个月前就上新了“秋桂米酿拿铁”。市区古茗公园路店店员介绍，每年秋季都是奶茶品牌集中推出桂花系列产品的时段，门店陆续上架了桂花酒酿小丸子、十里江南桂、金桂乌龙拿铁等产品，点单量居高不下。位于市区人民中路的一家星巴克门店店员介绍，“金桂拿铁”自立秋上线当天就热度爆棚，外卖订单火爆，目前相关物料已经售罄。

来 源：温州都市报

原标题： “过肺式”闻香刷屏，你get了吗？十月桂花香满城 桂韵商机兴市井

记者 林吉祥 金晖/文 林素 麻晨曦/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com