温州都市报 2026-10-14 09:42:00

昨天，2026群众文化品牌发展大会在云南省临沧市启幕。在主场活动发布的2026群众文化品牌交流案例名单中，温州选送的温州市文化馆市民文化露台、温州市五洲志愿者艺术团、苍南168艺术漫游计划等3个案例成功入选

温州网讯 昨天，2026群众文化品牌发展大会在云南省临沧市启幕。在主场活动发布的2026群众文化品牌交流案例名单中，温州选送的温州市文化馆市民文化露台、温州市五洲志愿者艺术团、苍南168艺术漫游计划等3个案例成功入选，涵盖美好文化空间、对外国际交流、文旅融合IP等3个类别，入选数量位居全省地级市第一。

温州市文化馆市民文化露台由馆舍三楼闲置平台于2022年改造而成，以玻璃“金字塔”为核心，融合花园绿植与艺术装置，已举办各类主题活动200余场，累计服务市民游客超6万人次，国家公共文化云专题页面访问量达700多万人次，成为一个可仰望星空、亲近自然、享受艺术之美的新型公共文化空间。

温州市五洲志愿者艺术团深耕群众文化与中外艺术交流二十载，长期联动温州医科大学、温州大学、温州肯恩大学、温州职业技术大学四所高校，常态化组织中外艺术互访与文化展示，以艺术为媒讲好中国故事、传递温州好声音。

苍南168艺术漫游计划依托全长约168.8公里的168黄金海岸，通过“政府主导、企业合作、社会参与”的多元协同运营和“文化微积分”激励置换机制，把乐、舞、诗、画融入旅游全流程；2025年以来已开展活动209场，累计接待游客721.14万人次，同比增长28.37%，其中过夜游客累计增长37.59%，有效带动文旅业态升级与消费提质。

在大会群众文化品牌创新发展研讨活动中，温州市文化馆馆长施丽君以《让文化成为身边的灯火——市民文化露台的新型空间探索》为题作交流发言，向全国介绍温州从市民文化露台出发、推动文艺赋美走深走实的实践探索。

活动特邀专家、福建省艺术馆馆长陈秀梅点评市民文化露台“创意美、接地气、传播广”。她表示，温州巧妙运用“露台”这一家家都有的物理空间，打造出人人向往的美好文化交流平台，并充分运用国家公共文化云使该品牌得到广泛传播，值得全国各地文化馆借鉴和学习。

来 源：温州都市报

原标题： 全省第一！温州三案例亮相群众文化品牌发展大会

记者 叶锋 通讯员 郑虹

本文转自：温州新闻网 66wz.com