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6+8！2026年浙江数商及优秀案例公布

温州发布 2026-10-14 09:21:00
日前，省经信厅联合省数据局组织材料审核和专家评审，确定10家企业为2026年领军型浙江数商、59家企业为2026年成长型浙江数商，100个案例为2026年浙江数商优秀案例。

　　日前，省经信厅联合省数据局组织材料审核和专家评审，确定10家企业为2026年领军型浙江数商、59家企业为2026年成长型浙江数商，100个案例为2026年浙江数商优秀案例。温州上榜企业具体名单，一起来看↓↓

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原标题： 6+8！2026年浙江数商及优秀案例公布

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