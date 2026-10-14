6+8！2026年浙江数商及优秀案例公布
温州发布 2026-10-14 09:21:00
日前，省经信厅联合省数据局组织材料审核和专家评审，确定10家企业为2026年领军型浙江数商、59家企业为2026年成长型浙江数商，100个案例为2026年浙江数商优秀案例。
日前，省经信厅联合省数据局组织材料审核和专家评审，确定10家企业为2026年领军型浙江数商、59家企业为2026年成长型浙江数商，100个案例为2026年浙江数商优秀案例。温州上榜企业具体名单，一起来看↓↓
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原标题： 6+8！2026年浙江数商及优秀案例公布
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