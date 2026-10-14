温州都市报 2026-10-14 09:42:00

付航、刘仁铖、TZ童钟、月明、吴星辰、火锅等喜剧演员依次登台，为观众带来一场高密度、强互动的演出，也正式拉开2026温州接励城市喜剧节的欢乐大幕。

温州网讯 昨晚，温州东南剧院笑声爆棚。付航、刘仁铖、TZ童钟、月明、吴星辰、火锅等喜剧演员依次登台，为观众带来一场高密度、强互动的演出，也正式拉开2026温州接励城市喜剧节的欢乐大幕。

当晚，离演出开始仍有一段时间，东南剧院外已聚起不少年轻观众，检票口排起长队。演出开始后，付航一登台便引来全场欢呼，刘仁铖、TZ童钟、月明、吴星辰、火锅等轮番上阵，从生活日常、职场情绪到社交观察，包袱密集输出。台上台下频繁互动，观众席笑声、掌声此起彼伏，有人笑到拍腿，有人举起手机记录“爆梗”瞬间。散场后，不少观众仍意犹未尽，边走边讨论刚刚过去的笑点。作为开幕演出，这场东南剧院之夜点燃了温州的城市喜剧氛围。

本届喜剧节于10月13日至18日连办6天，围绕四大主题推出20多场系列活动，何广智、付航等60多组国内喜剧演员将陆续来温，让笑声从东南剧院一路蔓延到街区、商圈和文旅地标。

本届喜剧节由温州市委宣传部指导，鹿城区委宣传部、鹿城区文广旅体局、蒲鞋市街道等单位协同支持。相比往届，今年在内容、形式、快闪店三方面进行升级，主阵地包括双井坊烟火文旅街区、温州东南剧院、双井坊过载小剧场等，并联动五马街、南塘、光影码头等热门区域，形成“一核多点、全城欢笑”的喜剧氛围，为鹿城乃至温州文化产业高质量发展加码。

喜剧节由“喜剧展演”“喜剧嘉年华”“喜剧街巷市集”“喜剧大咖对话”四大单元构成，近30场演出、街头巡游、主题市集和深度对谈穿插进行；脱口秀、新喜剧、漫才、专场等轮番登台；何广智、付航、嘻哈等来自《脱口秀和Ta的朋友们》《喜剧之王单口季》《脱口秀大会》等热门节目的演员，将带来风格各异的爆笑现场，也让整个活动形成演出、互动、美食、文创相融合的沉浸式体验。

其中，双井坊街区将被打造成“喜剧主题乐园”。喜剧装置、灯光影像展、街头巡游贯穿街区动线，游客可以边逛边看、边吃边笑，在烟火气里感受温州在地文化与喜剧艺术的碰撞。现场还有40余家文艺美食品牌集结，为夜生活添一处打卡地。喜剧演员也会变身“非常NPC”，从剧场走进人群，和市民游客即兴互动。“喜剧大咖对话”则用播客形式，邀请演员、编剧、媒体人聊热门喜剧话题，探讨喜剧的社会价值与艺术表达。

来 源：温州都市报

原标题： 2026温州接励城市喜剧节昨揭幕 60多组喜剧演员登台“逗你笑”

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com