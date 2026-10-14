温州日报 2026-10-14 08:39:00

近日，2026年全国大学生象棋锦标赛在山东济南落幕。经过四天九轮激烈角逐，来自瑞安的复旦大学药学院2024级本科生方晔夺得男子个人冠军，并带领复旦大学队获得男子团体第六名

温州网讯 近日，2026年全国大学生象棋锦标赛在山东济南落幕。经过四天九轮激烈角逐，来自瑞安的复旦大学药学院2024级本科生方晔夺得男子个人冠军，并带领复旦大学队获得男子团体第六名。这位从瑞安中学走出的年轻棋手，站上了全国大学生象棋比赛的最高领奖台。

据悉，本次赛事吸引了中国人民大学等45所高校的百余名运动员参赛。参赛选手均经过各高校层层选拔，代表了全国大学生象棋的最高竞技水平。男子组采用九轮积分编排制，每一轮的结果都会改变后续对手与排名，稳定性和临场判断同样重要。面对来自全国高校的众多棋手，方晔在连续对弈中把握节奏，最终位列男子个人第一名。

今年22岁的方晔是温州瑞安人，中国象棋国家一级运动员，在2025至2026学年任复旦大学中国象棋协会社长。凭借扎实的棋艺与执着的热爱，他曾先后斩获上海市学生运动会智力运动比赛象棋男子组个人第一名、上海市学生阳光体育大联赛“四棋一牌”比赛象棋男子组个人与团体第一名等十余项国家级、上海市级奖项。在这项全国最高水平的大学生赛事中，方晔从2024年的男子个人组第七名起步，2025年跃升至第二名，2026年终于登顶。

方晔从小便与象棋结缘，在棋盘前，常常一坐就是一下午。从系统学棋到独立思考，长年累月的相伴，象棋成了他长久的精神寄托。在瑞安中学就读期间，方晔的棋艺得到了系统性锤炼与提升。高中阶段，他一边完成繁重的课业，一边坚持象棋训练与比赛，凭借扎实的功底和出色的战绩，在高二时通过全国象棋青年锦标赛获得中国象棋国家一级运动员称号。这一称号不仅是对他棋艺水平的权威认可，更为他以后走上全国赛场奠定了坚实基础。初入复旦时，方晔就加入了复旦大学中国象棋协会，成为三百余名热爱象棋的社员之一。

来 源：温州日报

原标题： 九轮鏖战登顶 温州学子获全国大学生象棋赛冠军

瑞安融媒记者 钱枫枫 记者 包蓉蓉

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