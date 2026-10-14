正在阅读：多个“首次”！2026青科会亮点抢“鲜”看！

多个“首次”！2026青科会亮点抢“鲜”看！

温度新闻客户端 2026-10-14 10:28:00

　　青年科学家的盛会来了

　　10月24日至25日

　　2026世界青年科学家峰会

　　将在温州举行

　　这场以“AI时代的全球青年行动”

　　为年度议题的科技盛会

　　具体有哪些安排？

　　今年又有哪些亮点？

　　一张图带你“图个明白”

　　十月温州，青科有约！

来　源：温度新闻客户端

原标题： 图个明白｜多个“首次”！2026青科会亮点抢“鲜”看！

文案: 厉灵芝整理 美编: 林吴仙

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11