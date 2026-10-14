多个“首次”！2026青科会亮点抢“鲜”看！
温度新闻客户端 2026-10-14 10:28:00
青年科学家的盛会来了
10月24日至25日
2026世界青年科学家峰会
将在温州举行
这场以“AI时代的全球青年行动”
为年度议题的科技盛会
具体有哪些安排？
今年又有哪些亮点？
一张图带你“图个明白”
十月温州，青科有约！
来 源：温度新闻客户端
原标题： 图个明白｜多个“首次”！2026青科会亮点抢“鲜”看！
文案: 厉灵芝整理 美编: 林吴仙
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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