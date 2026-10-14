吃开心穿称心 100岁叶奶奶的“怡心悦己”

温州都市报 2026-10-14 09:42:00

注重仪容仪表，舍得花钱打扮。怡心悦己，不仅是叶际月老人的生活态度，也是她走过百岁人生的源动力。

温州网讯 秋阳淡淡，凉风丝丝。

永嘉县沙头镇岭下村老城门旁的百年老苦楮树下，一群老人正坐着聊天，其中一位便是100岁的叶际月老人。

她，头发梳得一丝不乱，两鬓夹着发夹，身穿玫红色线衫，套着一件黑色马甲，显得格外精神。

注重仪容仪表，舍得花钱打扮。怡心悦己，不仅是她的生活态度，也是她走过百岁人生的源动力。

爱好：

每天散步三趟，喜欢串门聊天

“我每天至少要出来散步三趟，跟村里的老姐妹、后辈们聊聊天。”叶奶奶用手指比划着，笑着说。一旁聊天的村民纷纷称赞，“她除了耳朵有点背，别的都很好，经常能看到她在村里散步。”

聊了一会儿，叶奶奶起身，邀记者去家里坐坐。她拉过身旁的老年手推车，双手推着往家走。“村里很多老人都有这种推车，我看着不错，就让孙子给我买了一个，确实好用。推着它走路稳当，累了还能坐下歇歇，走到哪儿坐到哪儿。”

岭下村的石板路几年前修缮过，平坦好走。叶奶奶推着车，见到村里老人稍作停歇，打招呼，“要不要上我家玩？过来玩啊！”她笑着发出邀请。

“早上我自己煮了番薯，午饭和晚饭都在老年食堂吃，现在政府真好，让我们老人免费吃。”进了家门，叶奶奶边说边给记者搬椅子，“我自理能力还不错，早上有时儿子烧，有时我自己煮，吃过早饭，还能把家里的地扫一遍，家里打扫干净了，才方便接待客人。”

大儿子王丐足称，母亲喜欢和大家拉家常，特别是到老苦楮树下聊天，晚上有时候回来都8点了。

对此，叶奶奶说，年纪大了更要多出去走动走动，这也是锻炼身体，多与大家接触，日子也过得快一些。

勤劳：

擅做永嘉卖饼，手艺不减当年

叶奶奶育有五个子女，平日里与王丐足同住，孙辈都很孝顺，每隔半个月就到岭下村住上一阵子，陪陪年迈的奶奶。

谈起过往，叶奶奶直言也是从苦日子过来的，“我4岁丧母，跟着父亲生活，8岁被送去当童养媳，后来过得不好又回家了，直到20多岁嫁到岭下村。”丈夫打鱼，她照顾家里并下地种田，慢慢地，生活才步入正轨。

在王丐足看来，母亲的一生可以用“勤劳”两个字形容。

永嘉麦饼是温州特色小吃、省级非物质文化遗产，也是永嘉大多妇女的拿手绝活，叶奶奶也不例外。40多岁时，她还凭这门手艺在楠溪江边卖起麦饼。“最早5毛一个，后来涨到10元一个，一下午能卖十来个，现在有的地方一个要卖20元了。”叶奶奶惊讶地说。

“现在想吃了，我还会做几个。”说罢，叶奶奶转身走进厨房，揉面、醒面、捏凹槽、包馅、擀饼、烙烤……一连串做饼流程有条不紊。

“老做法需要用手在中间按出一个坑，像捏碗一样把面团窝成凹形，现在很多人都是用擀面杖擀，我还是习惯老做法。”叶奶奶边捏面团边说，她又指指正在加热的电饼铛，“过去做麦饼用锅，现在科技进步了，用电饼铛，速度比以前快一些。”

不一会儿工夫，一个个热气腾腾的麦饼在叶奶奶的一顿操作下出锅了。

叶奶奶和儿子在家中闲聊

悦己：

舍得花钱打扮，穿着格外精致

走过百年岁月，叶奶奶始终认准一个理：对自己好，舍得为自己花钱。

相比其他百岁老人穿着简朴，叶奶奶的打扮显得格外精致。玫红色线衫内搭花色衬衫，外面套着一件黑色马甲，清爽干净，衣服款式放在现在，一点也不过时。耳环、手链、戒指一样不落，整个人精神焕发。“年纪大了，也要时刻捯饬自己，让自己穿得精气神些。”叶奶奶还解开上衣纽扣，展示藏在衣服里的珍珠项链，全套齐活。

“这些衣服都是我自己坐公交车去上塘、岩头买的，我喜欢花色，穿着亮堂一些。”随后，叶奶奶来到二楼，两个大衣柜装满了她的“战利品”，单单花色衬衫就有十来件，件件时髦好看，冬季大衣、羽绒服也占据了一个衣柜，挂得整整齐齐。

“都是我自己挑选的，很喜欢。”她指了指其中一件刺有玫瑰花图案的羽绒服说，“这件之前花1000多元买的，还是跟他（商家）砍价后拿下的。”

“1000多元，很多您这样年龄的老人都舍不得买，您舍得吗？”记者问道。

“贵是贵，但我是不省的，我很要好的。”叶奶奶说，村里经常会开展老年人免费理发活动，相比之下，她更喜欢去理发店理发。“一个人的外貌很重要，理发店理的发看起来更平整，我宁愿花钱，理得好看一些。”

王丐足说，“年轻时，母亲就非常注重仪容仪表，现在每个月都要带她去理发店理发。”

长寿：

吃开心穿称心，人老心性不老

平日里，叶奶奶作息十分规律：早上六七点起床，晚上8点入睡，偶尔中午在一楼大厅小憩片刻。其余时间，她大多在村里串门，或坐在老苦楮树下，与村民们拉拉家常，就这样打发时光。

说到饮食，叶奶奶打开了话匣子，“除了穿着，在吃这件事上，我也是不省的，嘴巴很馋的。”

叶奶奶喜欢吃水果，几乎每天都要吃。孙子每趟来看她，都会带些水果，其中就包括她最爱的榴莲。

除了水果，她还爱吃海鲜，江蟹生、虾蛄等都是她的心头好。

说起自己的性格，叶奶奶用一句话概括：“人老，心性不老。”

王丐足说，“母亲性格比较急，但事情过了，气也就消了。随着年龄增长，性格也比以前好多了。”不过，叶奶奶与邻里相处十分友好，如今村里几位90多岁的老人，都是她的好姐妹。

临别时，叶奶奶起身，王丐足跟在身旁，执意将记者送到家门口。秋日里的阳光暖洋洋地洒在她的身上，她站在路口，挥了挥手。车子开远了，后视镜里，她还立在原地。

来 源：温州都市报

原标题： 100岁叶奶奶的“怡心悦己”

爱散步每天外出串门聊天；爱打扮衣柜全是“战利品”

爱吃水果和海鲜，榴莲、江蟹生、虾蛄等都是“心头好”

记者 黄梦思/文 邹敬攀/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com