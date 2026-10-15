温州都市报 2026-10-15 09:21:00

浙江省第十八届运动会新闻通气会昨天通报，本届省运会将于10月18日在衢州开幕，10月30日闭幕。截至目前，温州代表团已斩获88.5枚金牌，暂列金牌榜第三位。

温州网讯 浙江省第十八届运动会新闻通气会昨天通报，本届省运会将于10月18日在衢州开幕，10月30日闭幕。截至目前，温州代表团已斩获88.5枚金牌，暂列金牌榜第三位。

浙江省运动会自创办以来已举办17届，本届以“简约、安全、精彩”为办赛理念，采取提前比赛与集中比赛相结合的方式，赛期横跨6个月。本次赛事共设39个大项、929个小项，运动员预报名人数超1.8万人，参赛规模为历届最大。杭州目前以167.5枚金牌居首，宁波以124.5枚金牌位列第二。

温州代表团本届派出1600余名人员参加28个竞技体育类、2个冬季体育类和7个群众体育类大项的比赛，提出“确保金牌总数、总分前三名”的参赛目标。

自5月19日首个项目开赛以来，温州健儿在多个赛场交出亮眼答卷。传统优势项目持续发力：举重斩获8金，射击、帆船帆板各7金，武术套路6金，皮划艇静水、体操各5金，柔道与艺术体操各3金。射击小将夏凌轩在男子丙组25米手枪速射中破纪录夺冠，独揽2金。新布局的腰旗橄榄球项目一举包揽2金。

集体球类项目实现历史性突破。温州女排在女子乙组决赛中以3：0战胜嘉兴队，为代表团再添4金，这也是温州在本届省运会上的首个大球项目冠军，甲组和丙组也取得优异成绩。五人制篮球6个小项中，温州在5个组别闯入决赛，篮球项目金牌数位列全省第二。

根据赛程，10月18日至30日将举行13个大项、14个分项、373个小项的集中比赛，温州代表团有望在田径、游泳等基础大项中继续冲金，守住金牌榜前三位置。

足球、篮球、排球等集体项目，根据名次折算成不同数量的金牌。当折算结果出现1.5、0.5等数值时，半枚金牌就会出现在榜单上。

来 源：温州都市报

原标题： 第十八届省运会10月18日开幕 温州代表团已斩获88.5枚金牌

记者 叶海鹏

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